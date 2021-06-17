Büyümek için işbirliği yapan KOBİ'lere nakdi destek imkanı var

Ülkemizde KOBİ'lere pek çok destek sunuluyor. KOBİ'lerin birbirleriyle işbirliği yapması da teşvik ediliyor. KOSGEB'in İşbirliği Destek Programı ile geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor.
2 FARKLI MODEL
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen program ile 2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor.
Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli olan İşletici Kuruluş Modeli'nde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.