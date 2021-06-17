Büyümek için işbirliği yapan KOBİ'lere nakdi destek imkanı var

DESTEK NASIL ALINIYOR?

KOSGEB veri tabanına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler proje başvurusu yapabiliyor.

En az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor. Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarındaki işbirliklerinde en az 3, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterli.