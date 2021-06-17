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    Büyümek için işbirliği yapan KOBİ'lere nakdi destek imkanı var

    Büyümek için işbirliği yapan KOBİ’lere nakdi destek imkanı var. İşbirliği projeleri, geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteği alabiliyor. Peki destek nasıl alınıyor? İşte detaylar...

    İşbirliği yapana 10 milyon TL

    Ülkemizde KOBİ'lere pek çok destek sunuluyor. KOBİ'lerin birbirleriyle işbirliği yapması da teşvik ediliyor. KOSGEB'in İşbirliği Destek Programı ile geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor.

    2 FARKLI MODEL
    Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen program ile 2 farklı işbirliği modeline destek sağlanıyor.

    Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modeli olan İşletici Kuruluş Modeli'nde 5 milyon liraya varan destek sağlanıyor.

        Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modeli olan Proje Ortaklığı Modeli'nde ise 10 milyon liraya varan destek imkanı var.

        DESTEK NASIL ALINIYOR?
        KOSGEB veri tabanına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler proje başvurusu yapabiliyor.
        En az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor. Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarındaki işbirliklerinde en az 3, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterli.


        Firmaların en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekiyor.

            BU KONULARA DİKKAT EDİN
            İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; kapasite, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat; pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri; ortak laboratuvar ve pazarlama projeleri destekleniyor.
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            Haberler Ekonomi Büyümek için işbirliği yapan KOBİ'lere nakdi destek imkanı var