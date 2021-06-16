A101 17 Haziran aktüel kataloğunda yok yok! Notebook, mobilya, beyaz eşya indirimleri devrede! Her cebe hitap eden kampanyalar...

A101 17 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar yer alırken gözler yarın marketlere gelecek ürünler çevrildi.17 Haziran tarihinden itibaren A101 marketlerinde yer alacak ürünler arasında; Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, Toshiba 50" 4K Android Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu, Lenovo İdeapad Notebook, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG STF 65 Turbo Fırın, Arzum Practical Dik Süpürge, Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Flavel 7 Kg Çamaşır Makinesi, WAHL Erkek Bakım Seti, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi ve çok daha fazlası yer alıyor.