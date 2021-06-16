Araba fiyatları alaşağı oldu çarşı pazar fena karıştı! Sahibinden ölümcül darbe etkisi geldi! Sıfır ve 2. el piyasası son durum...

İkinci el araç fiyatlarına hem vatandaş hem de galerici şikayet ediyor. İkinci el piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk piyasayı etkiledi ve araç fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bilindiği üzere sıfır araç üreten otomobil markaları satışlarını arttırmak için Haziran ayında faizsiz taşıt kredisi veya fiyatlarda indirim kampanyaları başlattı. Sıfır araç fiyatlarında yapılan kampanyalar sonrası vatandaşlar 2. el araçlardan elini eteğini çekti ve sıfır araçlara yönelmeye başladı. Bu gelişmeler sonrası ikinci el piyası adeta büyük bir darbe yedi ve fiyatlarda gerileme yaşandı. Peki, 2021 yılında araç fiyatları ne olur, araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar!