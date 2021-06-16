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    • Ekonomi
    • 16.06.2021 08:54
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    • 16.06.2021 08:54
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    Bankalardan çarpıcı açıklama: Kredi faizleri ile ilgili güncel oranlar açıklandı! , , ,

    , , , bankası tarafından peş peşe açıklamalar yapıldı. Ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlar bir de artan fahiş fiyatlardan ötürü daha da ne yapacaklarını bilemediler. Bu anlarda herkesin imdadına yine bankalar koşmaya başladı. Kamu bankalarından özel bankalara kadar birçok adresten herkes çekecekleri krediler ile rahat bir nefes alacaklar. Bankalar da merkez bankasından gelen açıklamalar ile hangi oranlarda kredi vereceklerini açıkladı. Güncel faiz oranları netlik kazandı. Düşük kredi notuna kredi veren bankalar da bulunmakla beraber kredi notu ortalamasının en az belirli bir puan üzerinde olması gerekir.

    takvim.com.tr
    Bankalardan çarpıcı açıklama: Kredi faizleri ile ilgili güncel oranlar açıklandı!

    Yaşanan bu zorlu günlerde insanlar maddi anlamda yaşadıkları zorluklar ile dikkatleri çekmeye başladılar. Ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlar bir de artan fahiş fiyatlardan ötürü daha da ne yapacaklarını bilemediler. Bu anlarda herkesin imdadına yine bankalar koşmaya başladı. Kamu bankalarından özel bankalara kadar birçok adresten herkes çekecekleri krediler ile rahat bir nefes alacaklar. Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir.

    Bankalar faiz oranlarını açıkladı…

    Bankalar güncel kredi faiz oranları hakkında açıklama yaptı.Ziraat bankası

    Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,37 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2455 TL olurken toplam geri ödemeler de 148 bin 751 TL oldu .

    Vakıfbank

    Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,34 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2436 TL olurken toplam geri ödemeler de 148 bin 118 TL oldu .

        Garanti bankası

        Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,46 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2513 TL olurken toplam geri ödemeler de 152 bin 498 TL oldu .

        Halkbank

        Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,38 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2462 TL olurken toplam geri ödemeler de 149 bin 514 TL oldu

        Akbank

        Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,39 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2468 TL olurken toplam geri ödemeler de 149 bin 692 TL oldu.

            Yapı kredi

            Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,39 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2468 TL olurken toplam geri ödemeler de 149 bin 821 TL oldu.

            Türkiye iş bankası

            Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,41 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2481 TL olurken toplam geri ödemeler de 150 bin 855 TL oldu.

            Finansbank

            Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,56 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2579 TL olurken toplam geri ödemeler de 156 bin 400 TL oldu.

            TEB

            Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,68 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2658 TL olurken toplam geri ödemeler de 160 bin 957 TL oldu.

            Denizbank

            Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,68 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2658 TL olurken toplam geri ödemeler de 161 bin 816 TL oldu.

            HSBC

            Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,80 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2739 TL olurken toplam geri ödemeler de 166 bin 270 TL oldu.

                AYLIK KREDİYE GÖRE BELİRLEYİN

                Kredi onayı alma konusunda dikkat etmeniz gereken önemli ikinci veri ise maaşa göre kredi hesaplama yapabilmektir. Her bankanın bu konuda uyguladığı sınır farklı olmakla beraber aylık gelirin yüzde 50'sini geçmeyek şekilde kredi limiti belirlenmelidir. Örneğin belgelenebilir aylık geliri 2 bin lira olan bir kişi en fazla aylık ödemesi bin lira olan bir kredi limiti için onay alabilir.

                Bu limitin aşılması durumunda kredi notu ne kadar yüksek olursa olsun kredi onayı alamaz. Bankadan kolay kredi çekmek için dikkat etmeniz gereken iki önemli kriter budur. Yüksek kredi notu ve maaşa göre kredi limiti belirlenmesi durumunda kredi onayı alınması kesindir. Bunlardan birinin düşük ya da hatalı belirlenmesi ise kredi reddi kararı verilmesine neden olur.

                Üst üste kredi başvurusunda bulunmak ya da bankadan kredi reddi almak kredi sicili açısından olumsuz olup kredi notunu düşüren nedenler arasında yer alır. Bu nedenle gereksiz kredi başvuruları yapmak ya da onay alınmasının mümkün olmadığı kredi limitleri belirlemek kredi onayı almanızı zorlaştıracak davranışlardır.
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