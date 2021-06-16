Yaşanan bu zorlu günlerde insanlar maddi anlamda yaşadıkları zorluklar ile dikkatleri çekmeye başladılar. Ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlar bir de artan fahiş fiyatlardan ötürü daha da ne yapacaklarını bilemediler. Bu anlarda herkesin imdadına yine bankalar koşmaya başladı. Kamu bankalarından özel bankalara kadar birçok adresten herkes çekecekleri krediler ile rahat bir nefes alacaklar. Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cepten SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanımaktadır. Bu bir kredi ön başvurusu olup, ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir.
Bankalar faiz oranlarını açıkladı…
Bankalar güncel kredi faiz oranları hakkında açıklama yaptı.Ziraat bankası
Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,37 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2455 TL olurken toplam geri ödemeler de 148 bin 751 TL oldu .
Vakıfbank
Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,34 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2436 TL olurken toplam geri ödemeler de 148 bin 118 TL oldu .