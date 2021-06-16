Türkiye iş bankası

Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,41 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2481 TL olurken toplam geri ödemeler de 150 bin 855 TL oldu.

Finansbank

Konut kredisi olarak 100 bin TL ye kadar destek alan vatandaşlara yüzde 1,56 faiz oranı ile 60 ay vade ile imkanlar sunulacak. Aylık taksit ödemeleri 2579 TL olurken toplam geri ödemeler de 156 bin 400 TL oldu.