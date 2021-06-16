16 Haziran dolar ne kadar? Dolar/TL kaç lira? Güncel döviz kurları EURO, Sterlin kaç lira?

16 Haziran dolar ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatı sık sık sorgulanıyor. Döviz almak veya satmak isteyen vatandaşlar güncel döviz kurlarını sorguluyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında gerçekleşen görüşmeden sonra yükselişe geçen Dolar kuru, FED toplantısının öncesinde tarihi zirvesini zorlamaya başladı. Gözler güncel döivz kurlarına çevrildi. Peki, 156Haziran'da dolar ne kadar?
UZMANLARDAN DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ
8,60 sınırına kadar dayanan Doların ardından, Euro'da da patlama yaşandı. 10,40 civarlarında seyreden Euro, dün kapanışta 10,38 seviyesinde bulunuyordu.
Uzmanlar, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.
Uzmanlar, dolar endeksinde 90,6'nın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
DOLAR NE KADAR?
Güne 8,5750 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,20 artışla 8,5744 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5574 seviyesinde kapattı.