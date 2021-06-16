Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.06.2021 08:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2021 08:02
    ABONE OL

    16 Haziran ? Dolar/TL kaç lira? Güncel döviz kurları (EURO, Sterlin kaç lira?)

    ? 16 Haziran Dolar, Euro, Sterlin fiyatı kaç lira? Dövizdeki gelişmeler vatandaşların sık sık takip ettiği konuların başında geliyor. Dövize yatırım yapmayı düşünen kişiler dolar ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. sorusunun yanıtı haberimizde! Geçtiğimiz hafta düşüş eğilimi ile hareket ederek haftayı 8,30 seviyelerinde kapatan Amerikan Doları, Erdoğan – Biden görüşmesinden sonra tekrar yükselişe geçti.

    takvim.com.tr
    16 Haziran dolar ne kadar? Dolar/TL kaç lira? Güncel döviz kurları EURO, Sterlin kaç lira?

    16 Haziran dolar ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatı sık sık sorgulanıyor. Döviz almak veya satmak isteyen vatandaşlar güncel döviz kurlarını sorguluyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında gerçekleşen görüşmeden sonra yükselişe geçen Dolar kuru, FED toplantısının öncesinde tarihi zirvesini zorlamaya başladı. Gözler güncel döivz kurlarına çevrildi. Peki, 156Haziran'da dolar ne kadar?

    UZMANLARDAN DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ

    8,60 sınırına kadar dayanan Doların ardından, Euro'da da patlama yaşandı. 10,40 civarlarında seyreden Euro, dün kapanışta 10,38 seviyesinde bulunuyordu.

    Uzmanlar, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.

    Uzmanlar, dolar endeksinde 90,6'nın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

    DOLAR NE KADAR?

    Güne 8,5750 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,20 artışla 8,5744 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5574 seviyesinde kapattı.

        EURO

        Güne 10,4077 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,25 artışla 10,4087 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3823 seviyesinde kapattı.

        STERLİN

        Güne 12,0929 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,29 artışla 12,0940 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0592 seviyesinde kapattı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
        Haberler Ekonomi 16 Haziran dolar ne kadar? Dolar/TL kaç lira? Güncel döviz kurları (EURO, Sterlin kaç lira?)