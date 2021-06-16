16 Haziran dolar ne kadar? Dolar/TL kaç lira? Güncel döviz kurları EURO, Sterlin kaç lira?

16 Haziran dolar ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin fiyatı sık sık sorgulanıyor. Döviz almak veya satmak isteyen vatandaşlar güncel döviz kurlarını sorguluyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında gerçekleşen görüşmeden sonra yükselişe geçen Dolar kuru, FED toplantısının öncesinde tarihi zirvesini zorlamaya başladı. Gözler güncel döivz kurlarına çevrildi. Peki, 156Haziran'da dolar ne kadar?