Milyonlarca vatandaş için promosyon fırsatı devam ediyor. Bankaların yaptığı promosyon güncellemeleri yüzleri güldürdü. Yeni yıl için maaşlara uygulanan zamla birlikte diğer ödemelerde de artış yaşandı. Emeklileri mutlu eden promosyon ödemeleri yaklaşık 2.000 TL'yi bulacak. Maaşlarını seçtikleri bankalara taşıyan emekliler promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Ancak bunun için 3 yıllık taahhüt anlaşmasına imza atmak gerekiyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığı detaylı bir şekilde yer alıyor.