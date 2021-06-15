Milyonlarca vatandaş için promosyon fırsatı devam ediyor. Bankaların yaptığı promosyon güncellemeleri yüzleri güldürdü. Yeni yıl için maaşlara uygulanan zamla birlikte diğer ödemelerde de artış yaşandı. Emeklileri mutlu eden promosyon ödemeleri yaklaşık 2.000 TL'yi bulacak. Maaşlarını seçtikleri bankalara taşıyan emekliler promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Ancak bunun için 3 yıllık taahhüt anlaşmasına imza atmak gerekiyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığı detaylı bir şekilde yer alıyor.
ÖDEMELER 2 BİN TL'YE ULAŞIYOR
Vatandaşlara yıl içerisinde rahat nefes aldıran ödemeler bankalara göre değişiklik gösteriyor. Ödemeler ortalama 500-600 ve 750 TL'yi bulurken bazı bankalarda bu tutar 2.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Emekli vatandaşlar en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı sorgulamayı sürdürüyor. Ayrıca ödemeler emeklilere, dul ve yetimlere yönelik fırsatlar da içeriyor.
HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR?
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.