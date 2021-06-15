15 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları son durum: Bugün dolar kaç TL?

Sterlin, dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan son gelişmeler piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün gün içinde 8,3010 sınırına kadar gerileyen ve yurt içi piyasaların kapanmasının ardından yükselişe geçerek 8,4826'yı gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 8,4678'den tamamladı. Peki, 15 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.
Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, dolar endeksinde 90,6'nın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 artarak 460,04 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,61 değer kazancıyla 15.769 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 7.180 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.279 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 artarak 6.646 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 25.792 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1,2143 seviyesinden işlem görüyor.