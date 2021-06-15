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    • Ekonomi
    • 15.06.2021 16:29
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    • 15.06.2021 16:29
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    15 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları son durum: Bugün dolar kaç TL?

    Canlı döviz kurlarındaki gelişmeler anbean takip edilirken gözler kapanış saatlerinin hemen ardından güncel alış satış fiyatları araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,4740 liradan, avro 10,2820 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3980 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1830 lira olmuştu. Peki, 15 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları son durum nedir? Bugün dolar kaç TL? İşte detaylar...

    15 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu?

    Sterlin, dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan son gelişmeler piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün gün içinde 8,3010 sınırına kadar gerileyen ve yurt içi piyasaların kapanmasının ardından yükselişe geçerek 8,4826'yı gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 8,4678'den tamamladı. Peki, 15 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı döviz kurlarında son durum

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

    Analistler, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.

    Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, dolar endeksinde 90,6'nın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

    AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 artarak 460,04 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,61 değer kazancıyla 15.769 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 7.180 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.279 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 artarak 6.646 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 25.792 puanda bulunuyor.

    Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1,2143 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

        Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,5 artarken, AB Uyumlu TÜFE aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,4 arttı. İngiltere'de işsizlik oranı ise nisanda yüzde 4,7 oldu.

        ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

        Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

        Analistler, Asya borsalarında NATO Zirvesi'nin ardından bugün karışık bir seyrin hakim olduğunu ifade etti. NATO Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, özellikle Çin ile ilgili kullanılan ifadeler, Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde piyasalarda sıkça endişeye neden olan yaptırım uygulamalarının tekrar gündeme gelebileceği tartışmalarını alevlendirdi.

        Zirve'de ABD'nin, müttefiklerini Çin'e karşı daha sert bir tutum almaya çağırması dikkati çekerken, Çin, herhangi bir yaptırım durumunda seyirci kalmayacakları uyarısında bulundu.

        Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,92 düşüşle 3.556 puana geriledi.

        Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,92 artışla 7.379 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,20 artışla 3.258 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,96 değer kazancıyla 28.948 puandan kapanış yaparken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 düşüşle 110,01 seviyelerinde dengelendi.

            Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 52.824 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,66 azalışla 28.653 seviyelerinde bulunuyor.
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            Haberler Ekonomi 15 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları son durum: Bugün dolar kaç TL?