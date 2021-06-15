15 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? CANLI döviz kurları son durum: Bugün dolar kaç TL?

Sterlin, dolar ve euro döviz kurlarında yaşanan son gelişmeler piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün gün içinde 8,3010 sınırına kadar gerileyen ve yurt içi piyasaların kapanmasının ardından yükselişe geçerek 8,4826'yı gören dolar/TL, günü de önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 8,4678'den tamamladı. Peki, 15 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?