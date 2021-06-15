Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.06.2021 14:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2021 15:20
    ABONE OL

    'i 'ya bağlayacak 'ndeki kazı çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı

    'ni 'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasındaki 'da yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen 'ndeki tünelinde kazı çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.

    AA
    675 milyon liralık tünellerin yüzde 80'i tamamlandı

    AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kaya'nın Kırkdilim şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

    Çorum-Osmancık bölünmüş yol ve Kırkdilim bölgesindeki tünel çalışmalarının hızla devam ettiği bildirilen açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, Kırkdilim'deki T2 ve T3 tünellerinde kazılarının tamamlandığını ifade etti.

    Kargı, Osmancık, Dodurga, Laçin, Oğuzlar ilçeleri başta olmak üzere İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerindeki vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak yol yapımının, hız kesmeden sürmesi için sık sık alanda incelemelerde bulunduğunu kaydeden Kaya, "Yani 2 tünelde ışığı görmüş durumdayız.

        T1 tüneli kazı çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanmıştır.

        Ayrıca tünellerin dış mekanlarında yapılacak çalışmalar da yüzde 70 oranında bitirilmiştir.

        Vatandaşlarımızın değişen iklim şartlarında daha konforlu, güvenli ve daha kısa sürede ulaşımını sağlamak için gece gündüz çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan-Biden görüşmesi üzerinden kirli algı operasyonu!
        Haberler Ekonomi Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak Kırkdilim Tünelleri'ndeki kazı çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı