SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

Sıfır araç satın almak, genellikle nefessiz kalmanızı sağlayan heyecan verici bir süreçtir. Oldukça anlaşılır bir şekilde, yeni aracınızın anahtarlarını almanın heyecanı içinde, alıcılar imza sürecinde acele etme eğilimindedir. Çoğu alıcı, yeni arabasıyla galeriden ayrılmadan önce, arabayı iyice incelemenin, dış ve iç kısımlarda herhangi bir hasar bulunmadığından emin olmanın önemli olduğunu unutmaya meyillidir. Genellikle, yeni bir araba, üreticinin fabrikasından bayinin deposuna taşınırken hasar görebilir. Ve bazı bayilerin kilometre sayacının bağlantısını keserek yeni araçları 'deneme sürüşü aracı' olarak kullanması ve bir miktar yıpranmaya neden olması karşılaşılmadık bir durum değildir. Unutmamak gerekir ki, üretim hataları da olabilir.

Arabanın dışını incelemeyi tamamladıktan sonra, içeri girip iç mekanlara bakmanın zamanı gelmiştir. Gösterge panelinin, kapı tamponlarının, koltukların kalitesini, genel uyum ve bitiş seviyelerinin kabul edilebilir olup olmadığını kontrol edin. Torpido gözünü açın ve düzgün kapanıp kapanmadığını kontrol edin.