Araba alacaklar için süper teklifler verildi. Faizlerin düşmesini bekleyen milyonlara güzel haber. Sıfır faiz imkanı sunuluyor. Faizsiz ödeme seçeneğinin yanı sıra farklı avantajlar da bulunuyor. Bu bağlamda Citroen, yaz mevsimine özel otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleri sunuyor. Citroen açıklamasına göre, haziran ayı boyunca PSA Finans ile sunulan sıfır ve düşük faizli krediler, yeni bir Citroën sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda yeni Citroen C3 için 40 bin TL'ye 12 ay, sıfır faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği sunuluyor. İşte Volkswagen, Renault, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Dacia, Honda, Toyota kampanyaları...
Citroen'den sıfır faizli haziran kampanyası
Citroen, yaz mevsimine özel otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleri sunuyor. Citroen açıklamasına göre, haziran ayı boyunca PSA Finans ile sunulan sıfır ve düşük faizli krediler, yeni bir Citroën sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda yeni Citroen C3 için 40 bin TL'ye 12 ay, sıfır faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği sunuluyor.
Citroen C3
Yeni C4 ise nakit alımda 229 bin TL'den başlayan indirimli fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Citroen, C5 Aircross SUV serisini de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faizle otomobilseverlere sunuyor.
Citroen C5 Aircross
Nakit alımlarda ise yeni C3,180 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. B-SUV segmentinin yenilikçi üyesi C3 Aircross SUV'un 1.5 HDI motorlu Shine donanım versiyonunda ise 70 bin TL için 12 ay, yüzde 1,39 faizli kredi kampanyası öne çıkıyor.