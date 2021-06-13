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    • Ekonomi
    • 14.06.2021 08:34
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    • 14.06.2021 08:34
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    Otomobil alacaklar gönülleri fetheden haber: , , , , , , , , , ... !

    Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. Bu bağlamda tarafından yapılan açıklamaya göre, tasarımı, konforu ve teknolojisiyle kompakt hatchback sınıfının yenilikçi ismi yeni C4, haziran ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay, 0,99 faizli kredi imkanıyla ya da nakit alımlarda 5 bin TL'lik indirimle 229 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. C5 Aircross SUV'ler, nakit alımlarda 396 bin TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Berlingo Kombi için ise 40 bin TL'ye 12 ay, 0 kredi fırsatı sağlanırken, nakit alımlarda 3 bin TL tutarında destek kullanıcılara sunuluyor. İşte , , , , Citroen, , , , , kampanyaları...

    Otomobil alacaklar gönülleri fetheden haber: Sıfır faizli kredi!

    Araba alacaklar için süper teklifler verildi. Faizlerin düşmesini bekleyen milyonlara güzel haber. Sıfır faiz imkanı sunuluyor. Faizsiz ödeme seçeneğinin yanı sıra farklı avantajlar da bulunuyor. Bu bağlamda Citroen, yaz mevsimine özel otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleri sunuyor. Citroen açıklamasına göre, haziran ayı boyunca PSA Finans ile sunulan sıfır ve düşük faizli krediler, yeni bir Citroën sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda yeni Citroen C3 için 40 bin TL'ye 12 ay, sıfır faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği sunuluyor. İşte Volkswagen, Renault, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Dacia, Honda, Toyota kampanyaları...

    Citroen'den sıfır faizli haziran kampanyası

    Citroen, yaz mevsimine özel otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleri sunuyor. Citroen açıklamasına göre, haziran ayı boyunca PSA Finans ile sunulan sıfır ve düşük faizli krediler, yeni bir Citroën sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda yeni Citroen C3 için 40 bin TL'ye 12 ay, sıfır faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği sunuluyor.

    Citroen C3

    Yeni C4 ise nakit alımda 229 bin TL'den başlayan indirimli fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Citroen, C5 Aircross SUV serisini de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faizle otomobilseverlere sunuyor.

    Citroen C5 Aircross

    Nakit alımlarda ise yeni C3,180 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. B-SUV segmentinin yenilikçi üyesi C3 Aircross SUV'un 1.5 HDI motorlu Shine donanım versiyonunda ise 70 bin TL için 12 ay, yüzde 1,39 faizli kredi kampanyası öne çıkıyor.

        Citroen C4

        Açıklamaya göre, tasarımı, konforu ve teknolojisiyle kompakt hatchback sınıfının yenilikçi ismi yeni C4, haziran ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay, 0,99 faizli kredi imkanıyla ya da nakit alımlarda 5 bin TL'lik indirimle 229 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. C5 Aircross SUV'ler, nakit alımlarda 396 bin TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Berlingo Kombi için ise 40 bin TL'ye 12 ay, 0 kredi fırsatı sağlanırken, nakit alımlarda 3 bin TL tutarında destek kullanıcılara sunuluyor.

        2021 Model Dacia Sandero Haziran Fiyat Listesi;

        2021 Model Haziran Ayı fiyatı

        160.000 TL 164.900 TL

        173.000 TL 181.900 TL

        182.900 TL 189.000 TL

        2021 Model Dacia Sandero Stepway Haziran Fiyat Listesi;

        2021 Model Haziran Ayı fiyatı

        Comfort 1.0 Turbo 90 bg

        191.900 TL 200.000 TL

        198.000 TL 203.900 TL

        Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

        203.900 TL 214.000 TL

        Prestige 1.0 Turbo 90 bg

        200.000 TL 207.900 TL

        Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

        206.900 TL 211.900 TL

        Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

        212.900 TL 223.000 TL


        2021 Model Fiat Egea Sedan Haziran Fiyat Listesi

        2021 Model Haziran Ayı fiyatı

        Easy 1.4 Fire 95 HP 146.900 TL 157.900 TL
        Easy 1.3 M.Jet 95 HP 194.900 TL 199.000 TL
        Easy 1.6 M.Jet 130 HP 231.900 TL 231.900 TL
        Urban 1.4 Fire 95 HP 168.900 TL 173.900 TL
        Urban 1.0 Firefly 100 HP 195.900 TL 200.900 TL
        Urban 1.3 M.Jet 95 HP 205.900 TL 210.900 TL
        Urban 1.6 M.Jet 130 HP 282.900 TL 283.900 TL
        Lounge 1.4 Fire 95 HP 184.900 TL 185.900 TL
        Lounge 1.0 Firefly 100 HP 211.900 TL 212.900 TL
        Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 221.900 TL 222.900 TL
        Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 289.900 TL 287.900 TL

            Street 1.4 Fire 95 HP 170.900 TL 175.900 TL
            Street 1.3 M.Jet 95 HP 205.900 TL 210.900 TL
            Urban 1.4 Fire 95 HP 178.900 TL 183.900 TL
            Urban 1.0 Firefly 100 HP 205.900 TL 210.900 TL
            Urban 1.3 M.Jet 95 HP 213.900 TL 218.900 TL
            Urban 1.6 M.Jet 130 HP 282.900 TL 288.900 TL
            Lounge 1.4 Fire 95 HP 194.900 TL 195.900 TL
            Lounge 1.0 Firefly 100 HP 221.900 TL 222.900 TL
            Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 229.900 TL 230.900 TL
            Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 289.900 TL 292.900 TL

            2021 Model Haziran Ayı fiyatı

            Street 1.3 M.Jet 95 HP 208.900 TL 213.900 TL
            Urban 1.0 Firefly 100 HP 208.900 TL 213.900 TL
            Urban 1.3 M.Jet 95 HP 216.900 TL 221.900 TL
            Urban 1.6 M.Jet 130 HP 282.900 TL 292.900 TL
            Lounge 1.0 Firefly 100 HP 224.900 TL 225.900 TL
            Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 232.900 TL 280.900 TL
            Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 289.900 TL 296.500 TL

            2021 Model Fiat Egea Cross Haziran Fiyat Listesi

            2021 Model Haziran Ayı fiyatı

            Street 1.4 Fire 95 HP 174.900 TL 179.900 TL
            Street 1.0 Firefly 100 HP 200.900 TL 205.900 TL
            Street 1.3 M.Jet 95 HP 208.900 TL 213.900 TL
            Urban 1.4 Fire 95 HP 182.900 TL 187.900 TL
            Urban 1.0 Firefly 100 HP 208.900 TL 213.900 TL
            Urban 1.3 M.Jet 95 HP 216.900 TL 221.900 TL
            Urban 1.6 M.Jet 130 HP 282.900 TL 292.900 TL
            Lounge 1.4 Fire 95 HP 198.900 TL 199.900 TL
            Lounge 1.0 Firefly 100 HP 224.900 T 225.900 TL
            Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 289.900 TL 296.500 TL

            2020 Model Fiat Fiorino Haziran Fiyat Listesi

            - Pop 1.3 M.Jet 95HP: 178.000 TL

            2021 Model Haziran Ayı Fiyatı

            -Pop 1.3 M.Jet 95HP : 180.000 TL

            2020 Model Fiat Doblo Haziran Fiyat Listesi

            2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı

            Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 215.100 TL

            Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 224.100 TL

            2021 Model Haziran Ayı Fiyatı

            Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 217.100 TL

            Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 226.100 TL

            2020 Model Fiat Panda Haziran Fiyat Listesi

            2021 Model Haziran Ayı Fiyatı

            - Urban 1.2 69 HP: 139.000 TL

            - Cross 1.2 69 HP: 157.600 TL

            - Cross 1.0 70 HP Hybrid: 163.500 TL

            - Cross 4x4 0.9 85 HP: 194.100 TL

            Fiyatı değişmedi.

                2021 Model Fiat 500 Haziran Fiyat Listesi

                2021 Model Mayıs Ayı Fiyatı

                - 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP: 184.900 TL

                - 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 199.900 TL

                - 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP: 204.900 TL

                - 500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 215.900 TL

                2021 Model Haziran Ayı Fiyatı

                - 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP: 188.900 TL

                - 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 203.900 TL

                - 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP: 208.900 TL

                - 500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 219.900 TL

                RENAULT MEGANE FİYAT LİSTESİ

                Renault Megane fiyat listesine baktığımızda, tıpkı diğer modeller gibi haziran ayında yine fiyatların arttığını görüyoruz. Marka tarafından Haziran 2021 itibarıyla belirlenen fiyatlar şu şekilde:

                Joy 1.3 TCe 140 bg

                Haziran: 229 bin 900 TL

                Joy 1.3 TCe EDC 140 bg

                Haziran: 315 bin 900 TL

                Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

                Haziran: 358 bin 900

                Touch 1.3 TCe EDC 140 bg

                Haziran: 356 bin TL

                Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

                Haziran: 385 bin TL

                Icon 1.3 TCe EDC 140 bg

                Haziran: 398 bin TL

                Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

                Haziran: 416 bin TL

                RENAULT MEGANE SEDAN NELER SUNUYOR

                Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Megane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.

                Aynı zamanda, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında.

                C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirildi.

                Cosmo Mavi ve İnci Beyazı gibi yeni seçeneklerin yer aldığı 7 gövde rengi ile satılan Megane Sedan'ın jant seçenekleri ise 16 ile 18 inç arasında değişiyor.

                Dileyen müşteriler, makyajlı Megane Sedan ailesinde dur/kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, acil fren destek sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, Auto-Hold, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını da tercih edilebiliyor.

                    RENAULT MEGANE MOTOR SEÇENEKLERİ

                    Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.

                    1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.

                    SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

                    Sıfır araç satın almak, genellikle nefessiz kalmanızı sağlayan heyecan verici bir süreçtir. Oldukça anlaşılır bir şekilde, yeni aracınızın anahtarlarını almanın heyecanı içinde, alıcılar imza sürecinde acele etme eğilimindedir. Çoğu alıcı, yeni arabasıyla galeriden ayrılmadan önce, arabayı iyice incelemenin, dış ve iç kısımlarda herhangi bir hasar bulunmadığından emin olmanın önemli olduğunu unutmaya meyillidir. Genellikle, yeni bir araba, üreticinin fabrikasından bayinin deposuna taşınırken hasar görebilir. Ve bazı bayilerin kilometre sayacının bağlantısını keserek yeni araçları 'deneme sürüşü aracı' olarak kullanması ve bir miktar yıpranmaya neden olması karşılaşılmadık bir durum değildir. Unutmamak gerekir ki, üretim hataları da olabilir.

                    Arabanın dışını incelemeyi tamamladıktan sonra, içeri girip iç mekanlara bakmanın zamanı gelmiştir. Gösterge panelinin, kapı tamponlarının, koltukların kalitesini, genel uyum ve bitiş seviyelerinin kabul edilebilir olup olmadığını kontrol edin. Torpido gözünü açın ve düzgün kapanıp kapanmadığını kontrol edin.

                    Ön ve arka koltuklarda veya halıda leke olup olmadığına bakın. Halıları kaldırın ve içeride su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Pencere ve kapı contalarında herhangi bir çatlak olup olmadığına bakın. Koltuk ve direksiyon simidi için tüm emniyet kemerlerinin ve ayar kontrollerinin ve camların her birinin sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

                    Motoru çalıştırın ve klimayı açın. Kabini hızlı ve etkili bir şekilde soğutup soğutmadığını kontrol edin. Araba bir aydan fazla bir süredir depoda yatıyorsa, kullanılmayan hava kanalları ve havalandırma deliklerinde bakteri barındırmaya başlayarak kötü kokuya neden olması muhtemeldir. Ek olarak, araç tozlu bir alanda depolanmışsa, kanallar ve hava filtresi tıkanmış olabilir. Ayrıca, klima ünitesi uzun süre kullanılmadığında, etkili bir soğutma sağlamak için gazın doldurulması ve kompresöre bakım yapılması gerekecektir.
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