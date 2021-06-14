Son dakika haberleri... Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi?

İkinci el araba fiyatlarında artış sürüyor. Bazı modeller geçen yıla göre iki kat arttı. Satışların azalmasına rağmen fiyatlar düşmüyor. Peki, Araba fiyatları ne zaman düşer? 2. el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araba fiyatları neden düşmüyor? 2. el araba fiyatları daha da yükselir mi? İşte 2. el araç piyasası ile ilgili son durum... İkinci el araç fiyatlarına hem vatandaş isyan ediyor hem de galerici. Galericiler ayda 10 - 15 araç satarken, satışlar birden 3-4 araca düştü.