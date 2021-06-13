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    • Ekonomi
    • 13.06.2021 13:16
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    • 13.06.2021 13:16
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    ile yağı ithalatına vergi düzenlemesi! 30 Haziran'dan sonra da alınmayacak!

    Son dakika haberi... ithalatında gümrük vergisi alınmama uygulaması 30 Haziran'dan sonra da devam edecek, yağında ise gümrük vergisi oranı 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 10 olarak uygulanacak.

    Ayçiçeği yağına vergi ayarı! 30 Haziran'dan sonra...

    İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bitkisel yağların fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi ve iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla 1 Temmuz'dan itibaren nda gümrük vergisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanmaya devam edilecek.

    yağı için gümrük vergisi ise yüzde 10 olarak belirlendi. Her iki ürün için 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi alınmaması yönünde daha önce düzenleme yapılmıştı.

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    Haberler Ekonomi Ayçiçeği tohumu ile ham ayçiçeği yağı ithalatına vergi düzenlemesi! 30 Haziran'dan sonra da alınmayacak!