Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sanayicilerle buluşmasında reel sektör ve bankalara önemli mesajlar verdi.

Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracaklarını belirten Elvan, bankalara, 'salgın nedeniyle zor durumdaki firmaların yapılandırılmasında yol gösterici, yeterli kaynağa ulaşmalarında yardımcı olmaları' çağrısı yaptı.

Bakan Elvan, Kurumlar Vergisi'nin düşürüleceğini, nakit sermaye artırımı yapan işletmelerin teşvik edileceğini, likidite sıkıntısı çeken firmalara işe aldıkları her bir kişi için destek verileceğini, sanayinin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci yetiştirileceğini söyledi.

Elvan, şöyle konuştu: "Şirketlerin sermaye yapısını güçlendiren, özkaynakla finansmanı teşvik eden düzenlemeler yapılacak. Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indirimi, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75'e çıkarılacak."