Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na iştirak etti.
Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Hem yapısal hem de dönemsel risklerle karşı karşıyayız. Salgın tedarik süreçlerinde tek bir merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını ortaya koydu.
Küresel değer zincirlerinde yeniden şekillenmeye şahit oluyoruz. Bir yandan pandemi ile mücadele ederken ülkemizin ekonomi politikalarımızın temel rotasını belirledik.
SALGINDA MÜCADELE
Erken harekete geçip fırsatını yaratanlar pandeminin kazanını olacak. Salgın desteğinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar TL destek verildi.
ENFLASYONLA MÜCADELE
Fiyat istikrarı ve cari açık da ekonomi politikalarımızın odağında bulunuyor. Enflasyon sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeldir.