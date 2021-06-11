Üretici fiyatlarının artışında döviz kuru geçişkenliği ve artan emtia fiyatları rol oynuyor.

Likidite sıkıntısı çeken firmalara istihdama kattıkları her bir kişi için destek vereceğiz.



KURUMLAR VERGİSİ DÜŞECEK

Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız.



Kurumlar Vergisi oranı biz bu oranı yüzde 25 olarak bu yıl ön gördük. Önümüzdeki yıl yüzde 23'e, ertesi yıl 2023'te ise yüzde 20'ye düşüreceğiz.