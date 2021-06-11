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    yönetimindeki  'dan müjdeli haber: 160 milyon dolarlık altın madeni yatırımına imza atılacak

    () yönetimindeki , Mollakara’da 160 milyon dolarlık altın madeni yatırımına imza atıyor. Madende piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan toplam 20 ton altın, piyasa değeri 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildi.

    Altın müjdesi

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, Ağrı Mollakara'da 160 milyon dolarlık altın madeni yatırımına imza atıyor. Madende piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan toplam 20 ton altın, piyasa değeri 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildi.

    Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tesisin yaklaşık 160 milyon dolarlık yatırımla tamamlanacağını, ilk altın döküm işleminin 2022'nin son çeyreğinde gerçekleşmesini beklediklerini aktardı.

    HEDEF YILLIK 100 TON
    Enerji Bakanı Fatih     Dönmez de "Bugün Türkiye'nin altın kaynağı bin 175 tondur. Geçtiğimiz yıl 42 ton altın üreterek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Son 20 yılda 382 ton altın ürettik. Devletin kazancı 76 ton altına eşdeğer vergi geliri oldu. Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak" dedi.

        2.300 KİŞİYE İŞ İMKANI

        TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 2022 sonu itibarıyla Ağrı Mollakara tesislerinde ilk altın dökümünü gerçekleştireceklerini belirterek, "2023'ten itibaren de burada 3 ila 3.5 ton arası altın üretmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

        Bu tesisten yaklaşık 2 bin 300 kişinin ekmek yiyeceğini kaydeden Gülal, "2023'ten itibaren Koza Altın yılda 15 ton altın üreten bir şirket haline gelecek" ifadesini kullandı.
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