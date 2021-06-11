HEDEF YILLIK 100 TON

Enerji Bakanı Fatih Dönmez de "Bugün Türkiye'nin altın kaynağı bin 175 tondur. Geçtiğimiz yıl 42 ton altın üreterek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Son 20 yılda 382 ton altın ürettik. Devletin kazancı 76 ton altına eşdeğer vergi geliri oldu. Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak" dedi.