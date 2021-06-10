KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ağrı İli Diyadin İlçesi içerisinde Koza Altın İşletmelerine aitMollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari binaların yapımı için bugün (10.06.2021) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'ın katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleştirilecektir.