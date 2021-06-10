TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Ağrı'daki altın rezervi ile ilgili "Ağrı tesisinde 2022'nin sonuna kadar ilk altın dökümünü gerçekleştireceğiz. 2023 itibarıyla bu tesisten 3-3,5 ton altın üretmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mollakara altın madeni tesisinin temel atma töreni için Ağrı'ya geldi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Mollakara köyünde altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.