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    • Ekonomi
    • 11.06.2021 12:37
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    • 11.06.2021 12:54
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    'ten güneş enerjisi alanında dev yatırım! Dünyanın en büyük 5 santralinden biri olacak

    (YEKA-GES-1) SCADA Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı , "Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji atılımı açısından tarihi bir günü yaşıyoruz. Türkiye enerji alanında yeni bir sayfa açmış oldu" dedi. Kalyoncu, "Santralimizin birinci fazını tamamladık. Santralimizin Türkiye'nin şu anda en büyük güneş enerjisi üretim merkezi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tamamı devreye girdiğinde Avrupa'nın en büyük dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak." şeklinde konuştu.

    Dünyanın en büyük 5 santralinden biri olacak

    Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Konya Karapınar GES (YEKA-GES-1) SCADA Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu.


    Cemal Kalyoncu, "19 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızı açtık.

    AR-GE dahil güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında toplayan ve bu özelliğiyle dünyada ilk ve tek olan fabrikamız sadece panelleri üretmek için değil bu alanda Türkiye'yi ileriye taşıyacak teknolojiyi geliştirmek için de faaliyete başladı." dedi.



    AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 SANTRALİNDEN BİRİ OLACAK

    Cemal Kalyoncu, "Aynı gün şu anda üzerinde bulunduğumuz 2600 futbol sahası büyüklüğündeki bu arazide ilk panel montajımızı da yaptık. Aradan geçen 9 ayda 700 bin adet panel montajını tamamladık. Böylelikle kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30'nun sahada montajını tamamlamış olduk. Santralimizin birinci fazını tamamladık. Santralimizin Türkiye'nin şu anda en büyük güneş enerjisi üretim merkezi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tamamı devreye girdiğinde Avrupa'nın en büyük dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak. " diye konuştu.




    YILLIK 400 MİLYON DOLARLIK DÖVİZ ÇIKIŞINI ENGELLEYECEK
    Kalyoncu, "1,4 milyar dolarlık yatırımı 2022'de tamamlayacağız. Yatırım yıllık 400 milyon dolarlık döviz çıkışını engelleyecek" dedi.

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    Haberler Ekonomi Kalyon Holding'ten güneş enerjisi alanında dev yatırım! Dünyanın en büyük 5 santralinden biri olacak