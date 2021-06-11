AR-GE dahil güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında toplayan ve bu özelliğiyle dünyada ilk ve tek olan fabrikamız sadece panelleri üretmek için değil bu alanda Türkiye'yi ileriye taşıyacak teknolojiyi geliştirmek için de faaliyete başladı." dedi.