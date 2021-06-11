"850 TL OLAN BİLET FİYATLARI 2098 TL'YE YÜKSELDİ"

Açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin gruptaki iki maçını oynayacağı Bakü şehri uçak biletlerine ilginin büyük olduğunu belirten uzmanlar "Millilerimiz gruptaki diğer maçlarında 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Azerbaycan'ın Bakü şehrinde oynayacak. Her iki maçın yapılacağı tarihler arasında Bakü uçak biletlerine büyük ilgi var.