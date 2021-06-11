Avrupa Futbol Şampiyonası'nda millilerimizi yalnız bırakmak istemeyen ve milli coşkuyu kardeş ülke Azerbaycan'da yaşamak isteyenler, Bakü uçak biletlerine büyük ilgi gösterdi.
BİLET FİYATLARI YÜZDE 130 ARTTI
Şampiyonada milli takımımızın ilk turda Galler ve İsviçre ile Bakü'de oynayacağı maçlar öncesinde Azerbaycan uçak bileti fiyatlarında yüzde 130'lara varan artış oldu.
"850 TL OLAN BİLET FİYATLARI 2098 TL'YE YÜKSELDİ"
Açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin gruptaki iki maçını oynayacağı Bakü şehri uçak biletlerine ilginin büyük olduğunu belirten uzmanlar "Millilerimiz gruptaki diğer maçlarında 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Azerbaycan'ın Bakü şehrinde oynayacak. Her iki maçın yapılacağı tarihler arasında Bakü uçak biletlerine büyük ilgi var.