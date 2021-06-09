Bitcoin 20.000 dolara düşecek mi? 10 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle en yüksek hacimli birim Bitcoin'deki son gelişmeler merakla takip edilir oldu. Yapılan değerlendirmeler ve yorumlar da bu noktada büyük önem taşıyor. Güncel rakamlar merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar…
BİTCOİN NE KADAR?
Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, en büyük hacimli birim Bitcoin 31,114 dolara kadar indikten sonra gelen alımlarla yukarıya dönse de, 33,000 doların üzerine çıkamadan 32,000 dolarda tutundu.
Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, birimdeki gelişmelerle ilgili, "Günlük grafikte trend desteğinden sarkan ve dört saatlik grafikte aşırı satım bölgesinde dip yapan BTC/USD paritesi halihazırda 32,680 desteğini test ediyor" dedi.
Çelik'e göre, "Düşüşün ardından aktif adres sayısı 7 ayın en düşük seviyesini gören kripto para biriminde elinde coin bulunduran adres sayısında da azalma görüldü. Dominance oranındaki çekilmeyle iyice kırılgan hale gelen kripto para birimi satış baskısının etkisiyle üçgen formasyonundan negatif ayrıştı."
Çelik, ikinci sıradaki Ethereum ile ilgili de, "Yaşanan düşüşle birlikte gas kullanımları ve kullanımların ücreti düşen Ethereum'da 2.0 deposit kontratlarda kilitlenen ETH miktarı ise yeni bir zirve yaptı. Düşüşü fırsat olarak değerlendiren yatırımcı depolama konusunda istekli davranıyor. Pozisyonlara baktığımızda zararda olan adres sayısında artış görülüyor" dedi.
Son 24 saat içinde 31,114.44 ve 33,782.03 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.63 düşüşle 32.854.38 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.10 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolarlık düşüşle 614 milyar dolara geriledi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,315.55 ve 2,554.57 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.32 düşüşle 2,447.70 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 6.74 ve piyasa hacmi de yaklaşık 6.0 milyar dolarlık düşüşle 283 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarında, geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselyen Tether de, 1.00 dolar çevresinde dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.04 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.12 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.
Piyasalarda satış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 74 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı.
Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 483 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altında kaldı. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;