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    • Ekonomi
    • 10.06.2021 08:57
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    • 10.06.2021 09:04
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    1000 TL'lik o bedel 75 liraya düştü! Araç sahipleri dikkat

    Son dakika haberine göre yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte sinde gecikilen her ay için bedelin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranına göre yeniden belirlenecek. Buna göre 5 yıl araç muayenesine gelmeyen bir ticari arç 1062,71 TL yerime 74,68 TL gecikme bedeli ödeyecek.

    1000 TL'lik o bedel 75 liraya düştü! Araç sahipleri dikkat
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    Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yeniden belirlenecek.

    TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek.

    Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205.08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14.36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1062.71 TL yerine 74.68 TL olacak.



        31 Aralık 2021'e kadar geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğunu açıklayan TÜVTÜRK, gecikme süreleri için de bir sınır olmadığını duyurdu. Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.



        Öte yandan, araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekiyor.

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