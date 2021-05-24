Vav TV İzle

Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı! İşte ülkelerin altın rezervleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Türkiye'nin altın rezervini açıklayan Fatih Dönmez, "Yeni sahalar keşfettik. Bugün altın kaynağı 1200 ton 1075 tonlara ulaşmış durumda. Altın üretiminde geçtiğimiz yıl rekor kırdık. Geçtiğimiz yıl altında 200 ton ithalat yaptık bu da rekor" ifadelerini kullandı. İşte ülkelerin altın rezervleri

24.05.2021 13:03 - Son Güncelleme: 24.05.2021 13:14
Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı! İşte ülkelerin altın rezervleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AHaber-APara ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı! İşte ülkelerin altın rezervleri

Bakan Dönmez, Karadeniz'den gelecek olası müjdelere ilişkin "Cumhuriyetimizin 100. yılında keşfettiğimiz gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Yeni haberle ilgili Haziran ayını bekleyelim. Yapılan çalışmalar Haziran ayında tamamlanmış olur. Filyos, Karadeniz'in derin deniz sondajında merkez üssü haline gelmiş olacak." dedi.

Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı! İşte ülkelerin altın rezervleri

Bakan Dönmez, Türkiye'nin altın rezervlerine ilişkin de konuştu. Dönmez, "Altın kaynağı 1200 tona ulaştı. Dünyada 23. sıradayız, hedefimiz ilk 10'a girmek" dedi.

Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı! İşte ülkelerin altın rezervleri

İşte Dönmez'in altın rezervi ile ilgili açıklamaları:

15-20 yıl öncesinde altın üretimimiz ülkede sıfır mertebesinde, kilolar mertebesindeydi. Doğrudan altın üzerine maden sahamız yoktu. Gümüş üretirken ortaya çıkan altını değerlendiriyorduk.

Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı! İşte ülkelerin altın rezervleri

Yeni sahalar keşfettik. Bugün altın kaynağı 1200 ton 1075 tonlara ulaşmış durumda. Altın üretiminde geçtiğimiz yıl rekor kırdık. Geçtiğimiz yıl altında 200 ton ithalat yaptık bu da rekor. İthalatı azaltmak istiyoruz.