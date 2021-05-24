Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı! İşte ülkelerin altın rezervleri

Bakan Dönmez, Karadeniz'den gelecek olası müjdelere ilişkin "Cumhuriyetimizin 100. yılında keşfettiğimiz gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Yeni haberle ilgili Haziran ayını bekleyelim. Yapılan çalışmalar Haziran ayında tamamlanmış olur. Filyos, Karadeniz'in derin deniz sondajında merkez üssü haline gelmiş olacak." dedi.