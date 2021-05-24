Türkiye'nin altın rezervi ne kadar? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı! İşte ülkelerin altın rezervleri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Türkiye'nin altın rezervini açıklayan Fatih Dönmez, "Yeni sahalar keşfettik. Bugün altın kaynağı 1200 ton 1075 tonlara ulaşmış durumda. Altın üretiminde geçtiğimiz yıl rekor kırdık. Geçtiğimiz yıl altında 200 ton ithalat yaptık bu da rekor" ifadelerini kullandı. İşte ülkelerin altın rezervleri
24.05.2021 13:03
- Son Güncelleme: 24.05.2021 13:14
Bakan Dönmez, Karadeniz'den gelecek olası müjdelere ilişkin "Cumhuriyetimizin 100. yılında keşfettiğimiz gazı vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Yeni haberle ilgili Haziran ayını bekleyelim. Yapılan çalışmalar Haziran ayında tamamlanmış olur. Filyos, Karadeniz'in derin deniz sondajında merkez üssü haline gelmiş olacak." dedi.