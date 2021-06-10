Esnafa hibe desteği yattı mı? Esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği hesaplara yattı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuya dair açıklama yaparak tarihin müjdesini vermişti. Ekonomik olarak Rahat bir nefes almak isteyen, başvurularını yapan ve başvurusu kabul edilen vatandaşlar Esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteğini almak için sabırsızlanıyor. Peki henüz başvuru yapmayanlar nereden ve nasıl yapabilecek? Başvurular için son tarih nedir?