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    • Ekonomi
    • 10.06.2021 12:24
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    • 10.06.2021 12:24
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    ? ? Başvurular için son tarih…

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? ? Sorularının yanıtları gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik anlamda olumsuz yönde etkilenen vatandaşlara esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği verileceği müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Hemen sonrasında Esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı. Başvurusu kabul edilenler ise ödemeleri ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Esnafa hibe desteği yattı mı?

    Esnafa hibe desteği yattı mı? Esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği hesaplara yattı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuya dair açıklama yaparak tarihin müjdesini vermişti. Ekonomik olarak Rahat bir nefes almak isteyen, başvurularını yapan ve başvurusu kabul edilen vatandaşlar Esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteğini almak için sabırsızlanıyor. Peki henüz başvuru yapmayanlar nereden ve nasıl yapabilecek? Başvurular için son tarih nedir?

    ESNAFA HİBE DESTEĞİ HESAPLARA YATTI MI?

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik hibe desteği ödemelerine 10 Haziran tarihinden itibaren başlayacaklarını bildirdi.

    Bakan açıklamasında "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını ifade etti. Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Hibe desteğine başvuran esnafa 10 Haziran'dan itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH...

        Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak. Destek başvuruları bugün başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'a kadar devam edecek.

        1,5 MİLYONA YAKIN KİŞİ YARARLANACAK

        Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

        HİBE DESTEĞİ MÜJDESİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERMİŞTİ

        Esnaf ve sanatkara hibe desteği müjdesini ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurmuştu.

        "Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.

        Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

        Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

        Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        Başvururlar TC kimlik numaranızın son hanesine göre;

        0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,
        2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,
        4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,
        6 olanlar 28 Mayıs Cuma,
        8 olanlar ise 29 Mayıs Cumartesi günü başvurularını gerçekleştirebilecek.
        30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise bütün vatandaşlar esnaf hibe desteği için başvuru yapabilecek.
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        Haberler Ekonomi Esnafa hibe desteği yattı mı? Esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği hesaplara yattı mı? Başvurular için son tarih…