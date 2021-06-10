Esnafa hibe desteği yattı mı? Esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği hesaplara yattı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuya dair açıklama yaparak tarihin müjdesini vermişti. Ekonomik olarak Rahat bir nefes almak isteyen, başvurularını yapan ve başvurusu kabul edilen vatandaşlar Esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteğini almak için sabırsızlanıyor. Peki henüz başvuru yapmayanlar nereden ve nasıl yapabilecek? Başvurular için son tarih nedir?
ESNAFA HİBE DESTEĞİ HESAPLARA YATTI MI?
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik hibe desteği ödemelerine 10 Haziran tarihinden itibaren başlayacaklarını bildirdi.
Bakan açıklamasında "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını ifade etti. Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hibe desteğine başvuran esnafa 10 Haziran'dan itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.