Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları da adet bazında hala düşük seviyelerde seyretmesine karşın son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

2020 ve 2021'in ocak-mayıs dönemi, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişim oranları şöyle: