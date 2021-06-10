Esnafa hibe desteğine başvuru için son 14 güne girildi: 3 bin- 5 bin liralık destek için işte ipuçları

Esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği için başvurularda son 14 güne girildi. Başvurular e-Devlet'ten alınırken, son tarih 23 Haziran olacak.
Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefi olan esnaf ve tacirler yararlanıyor.
5 BİN TL ALACAKLAR:
Kaplıca, SPA merkezleri, sinemalar, düğün, salonlarının işletilmesi, spor tesislerinin işletilmesi, öğrenci ve işçi yurtları, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler ve çay bahçeleri.