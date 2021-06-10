Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Esnafa hibe desteğine başvuru için son 14 güne girildi: 3 bin- 5 bin liralık destek için işte ipuçları

    Esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği için başvurularda son 14 güne girildi. Başvurular e-Devlet'ten alınırken, son tarih 23 Haziran olacak. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefi olan esnaf ve tacirler yararlanıyor.

    Esnafa hibe zamanı

    Esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe desteği için başvurularda son 14 güne girildi. Başvurular e-Devlet'ten alınırken, son tarih 23 Haziran olacak.

    Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefi olan esnaf ve tacirler yararlanıyor.

    5 BİN TL ALACAKLAR:
    Kaplıca, SPA merkezleri, sinemalar, düğün, salonlarının işletilmesi, spor tesislerinin işletilmesi, öğrenci ve işçi yurtları, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler ve çay bahçeleri.

        3 BİN TL ALACAKLAR:


        Oyuncu seçme ajansları, dil, muhasebe kursları, etüt merkezleri, özel kreşler, dışarıya yemek sunan işletmeler, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, ayakkabı boyama hizmetleri, müzisyen, ses sanatçıları.

        ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR


            Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa bugünden itibaren ödemelere başlayacaklarını söyledi.

            Bakan Muş, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, bugünden itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Havuzlupark için Bursa Büyükşehir Belediyesi devrede
            Haberler Ekonomi Esnafa hibe desteğine başvuru için son 14 güne girildi: 3 bin- 5 bin liralık destek için işte ipuçları