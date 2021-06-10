Esnafa hibe desteğine başvuru için son 14 güne girildi: 3 bin- 5 bin liralık destek için işte ipuçları

Bakan Muş, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, bugünden itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun."