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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 23:14
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    • 09.06.2021 23:15
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    Milyonlarca vatandaş tarafından gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Yaklaşık 13 milyon emekli hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda 1000 TL olmak üzere ikramiye alıyor ve her yıl bu tarihler heyecanla bekleniyor. Peki ? 2018 yılından bu yana bayramlarda verilen emekli ikramiyesine bu yıl 100 TL zam yapıldı ve 1100 TL olarak hesaplara geçecek. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihi!

    Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihi! 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı gelecek açıklamaya çevrildi ve ikramiyelerini almak için sabırsızlanıyorlar. Ramazan Bayramı öncesi 1100 TL ikramiye alan emeklilerin gözü Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na çevrildi. İşte detaylar…

    KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

    Kurban Bayramı bu yıl 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz tarihinin arefe günü olması nedeniyle ikramiyelerin bir hafta öncesinde yani 12-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1.000 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. Bu yıl yapılan 100 TL'lik zam ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara 1.100 TL yatırılmıştı.

    İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklaması:

    Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.

        YENİ EMEKLİLER ZAMLI İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

        Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.

        Kanuna göre, SGK'dan "bayramın içinde bulunduğu ayda" gelir ve aylık almakta olan kişilere ikramiye ödenecek. Bayram mayıs ayında olduğu için mayıs ayı itibarıyla aylık ve gelir almakta olanlar ikramiye alabilecek.Emekli aylıkları, dilekçenin verildiği tarihi izleyen ayın 1'inden geçerli olmak üzere bağlanıyor. 30 Nisan 2021 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylığı 1 Mayıs'tan geçerli olarak bağlanacağı için, bu tarihe kadar emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alabilecekler. Ramazan Bayramı 13 Mayıs'ta başlayacak, bayram ikramiyeleri ise mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Emeklilik dilekçesini 30 Nisan'a kadar verenlerin ikramiyesi ise aylıklarının bağlandığı tarihte hesaplarına yatırılacak.
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