Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihi! 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı gelecek açıklamaya çevrildi ve ikramiyelerini almak için sabırsızlanıyorlar. Ramazan Bayramı öncesi 1100 TL ikramiye alan emeklilerin gözü Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na çevrildi. İşte detaylar…
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı bu yıl 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz tarihinin arefe günü olması nedeniyle ikramiyelerin bir hafta öncesinde yani 12-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1.000 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. Bu yıl yapılan 100 TL'lik zam ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara 1.100 TL yatırılmıştı.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklaması:
Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.