HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI VE ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin yararlanabileceği açıklanmıştı. İşte, hibe desteği NACE kodları ve 5 bin TL - 3 bin TL esnafa destek ödemeleri şartları...