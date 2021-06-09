Promosyon almak için emekli vatandaşların bankalara giderek 3 sene geçerli olacak promosyon kontratlarına imza atmaları gerekiyor. Promosyon ödemeleri emekli vatandaşların en yakından ilgilendikleri büyümelerden bir tanesi olmaya devam ediyor.SGK ile koordine bankalar binlerce emekliye promosyon ödemesi veriliyor. En az 500 TL olarak verilen promosyonlar 1.750 TL ye kadar çoğalış gösteriyor. Bu bağlamda Halkbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler.
İş bankası promosyon ödemesi
İş bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 750 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 875 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1000 TL ödeme yapılacak.
Yapı Kredi'den 1500 TL promosyon…
Yapı Kredi bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 1000 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1250 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1500 TL ödeme yapılacak.