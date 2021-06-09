Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.06.2021 13:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2021 13:00
    ABONE OL

    , ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için güzel haber! 1750 TL, 1500 TL ve 1000 TL nakit ödeme yapılıyor

    1750 TL, 1500 TL ve 1000 TL ödeme için detaylar belli oldu. Emekli ücreti promosyon kampanyalarında, emeklilere ücretlerini 3 sene süresince kontrat imza atmaları kapsamında peşin ödeme yapılır. Tüm bankalar için geçerli olan ortak şart, emekliler ücretlerini hangi bankadan alacaklarsa o banka ile 3 senelik kontrata imza atarlar. Bankalar emeklilerin 3 senelik ücret alma taahhütüne karşı ise doğrudan promosyon öderler. Ödemeler 3 sene için peşin olarak yapılır. Emekli maaşı için promosyon almak isteyenler hangi bankadan maaş alacaklarsa, o bankaya kimlikleriyle gidebilir ve promosyon alabilirler.

    takvim.com.tr
    Vatandaşlar için güzel haber! 1750 TL, 1500 TL ve 1000 TL nakit ödeme yapılıyor

    Promosyon almak için emekli vatandaşların bankalara giderek 3 sene geçerli olacak promosyon kontratlarına imza atmaları gerekiyor. Promosyon ödemeleri emekli vatandaşların en yakından ilgilendikleri büyümelerden bir tanesi olmaya devam ediyor.SGK ile koordine bankalar binlerce emekliye promosyon ödemesi veriliyor. En az 500 TL olarak verilen promosyonlar 1.750 TL ye kadar çoğalış gösteriyor. Bu bağlamda Halkbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler.

    İş bankası promosyon ödemesi

    İş bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 750 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 875 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1000 TL ödeme yapılacak.

    Yapı Kredi'den 1500 TL promosyon…

    Yapı Kredi bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 1000 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1250 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1500 TL ödeme yapılacak.

        İNG Bank promosyon ödemesi

        İNG bank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.

        Halkbank promosyon ödemesi

        Halkbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.

        Denizbank promosyon ödemesi

        Denizbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 675 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 850 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1000 TL ödeme yapılacak.

            Fibabanka promosyon ödemesi

            Fibabanka tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.

            Akbank promosyon ödemesi

            Akbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 850 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1050 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1250 TL ödeme yapılacak.

            Ziraat bankası promosyon ödemesi

            Ziraat bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.

            Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.

                Şekerbank

                Şekerbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler. Maaşları 1500 TL olan emekliler için 650 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 800 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1000 TL ödeme yapılacak.

                QNB Finansbank

                QNB Finansbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 850 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1100 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1300 TL ödeme yapılacak.

                Vakıfbank

                Vakıfbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.

                    Garanti BBVA promosyon ödemesi

                    Garanti BBVA tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemeleri alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 800 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1000 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1200 TL ödeme yapılacak.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
                    Haberler Ekonomi SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için güzel haber! 1750 TL, 1500 TL ve 1000 TL nakit ödeme yapılıyor