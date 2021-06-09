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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 12:05
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    • 09.06.2021 12:06
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    2021 küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? -- dana, koç, koyun fiyatları!

    Müslüman alemi için büyük bir önem taşıyan dini bayramlardan biri olan için geri sayım başladı. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler kurbanlık fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Bayrama az bir süre kala pazarlarda hareketlilik yaşanıyor. Bu noktada, büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarıyla ilgili zam açıklaması yapıldı. Büyükbaş kurbanlıklarda geçtiğimiz yıla göre fiyat artışı yaşanınca alıcılar küçükbaş hayvanlara yönelmeye başladı. Peki, 2021 Kurban Bayramı küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? , , dana, koç, koyun fiyatları ne kadar oldu? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 kurbanlık fiyatları: Küçükbaş büyükbaş fiyatları ne kadar?

    Kurban, Allah'ın Müslümanlara emir ve lütfettiği, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın ve cömertliğin en güzel ifadesidir. Bayrama az bir süre kala "2021 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar!

    Kurban Bayramı'na az bir süre kala, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık aramaya başladı. Önce tercihlerini büyükbaş hayvancılıktan yana kullanan vatandaşlar, fiyat artışını görünce, küçükbaş hayvanlara yöneliyor. Özellikle büyükşehirlerde yapılan zam oranı, vatandaşları düşündürürken, İstanbul'da geçen seneye oranla artış yaşandı.

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.

    Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

        2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların satışının patlama yaşanacağı tahmin edilirken, fiyatları ise 800 liradan başlayıp 1.600 liraya kadar çıkıyor. Hayvan pazarlarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan dolayı pazarlarda, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

        Hareketliliğin bayram yaklaştıkça artacağı pazar yerlerinde, alıcı ve satıcıların kurbanlık fiyatında uzlaşma çabaları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

        İSTANBUL VE ANKARA'DA FİYATLAR

        Küçükbaş kurbanlıklar vatandaşların bütçelerine daha uygun olduğu için tercih edilirken, İstanbul'da büyükbaş hayvanlar 10 bin liradan alıcı buluyor.

        Bu fiyat, geçen sene 9 bin lira civarindaydı.

        Ankara'da ise bu fiyat 9 bin lira olarak belirlendi. Büyükşehirlerde, küçükbaş hayvancılık tercihi ön plana çıkıyor.

        ERZURUM'DA BÜYÜKBAŞ 8 BİN TL

        Büyükbaş kurbanlıkların merkezi olan Erzurum'da büyükbaş 8 bin, küçükbaş kurban fiyatlarının da 800 liradan başlıyor. Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu bölgesinde hareketlilik başladı. Erzurum'da özellikle çevre köylerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan dolayı pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Hareketliliğin bayram yaklaştıkça artacağı pazar yerinde, alıcı ve satıcıların kurbanlık fiyatında uzlaşma çabaları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Büyükbaş kurbanlıkların 8 bin, küçükbaş kurban fiyatlarının da 800 liradan başladığı hayvan pazarında, vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçiyor.



            Besiciler ise kurban fiyatlarının geçen yıla oranla arttığını fakat yem fiyatlarının fazla olmasından dolayı masraflarının da fazla olduğunu ifade ederek, hayvanlarının en kısa sürede satılmasını istiyorlar.

            "FİYATLAR GEÇEN YILA ORANLA ARTTI"

            Besiciler ise kurban fiyatlarının geçen yıla oranla arttığını fakat yem fiyatlarının fazla olmasından dolayı masraflarının da fazla olduğunu ifade ederek, hayvanlarının en kısa sürede satılmasını istiyor.

            "ARTAN YEM FİYATLARI KURBANLARA YANSIDI"

            Besici Metin Güler, bu yıl Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvanların daha fazla ilgi görmesini beklediklerini kaydederek, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi görüyoruz ki büyükbaş kurbanlıklardan daha çok küçükbaş kurbanlıklar daha fazla ilgi görüyor.

            Artan yem, ot ve saman fiyatları alıcıları buna yönlendiriyor. Yemin çuvalı 150-160 lira civarında, samanın tonu 1.200-1.300 lira arasında değişiyor.
            Geçtiğimiz yıl samanı 700 liraya alıyorduk, arpayı alıyorduk 90 liraya bu yıl 140 liraya alıyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz. Pandemiden etkilendik bari bunlar bizi etkilemesin istiyoruz. Bu sebeplerden dolayı büyükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı oldu. Tabii bu da alıcıları küçükbaş kurbanlıklara çevirdi. Biz satışımızdan memnunuz. Fiyatlarımız koyunlarda 800 liradan başlayıp 1.600 liraya kadar gidiyor. Erzurum'da gelenek olan gelin koçları ise 3 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor."             şeklinde konuştu.

            KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

            Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).
            Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: "Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (Hac, 22/28)

            "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34), "Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir." (Hac, 22/36-37)
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