Kurban, Allah'ın Müslümanlara emir ve lütfettiği, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın ve cömertliğin en güzel ifadesidir. Bayrama az bir süre kala "2021 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar!
Kurban Bayramı'na az bir süre kala, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık aramaya başladı. Önce tercihlerini büyükbaş hayvancılıktan yana kullanan vatandaşlar, fiyat artışını görünce, küçükbaş hayvanlara yöneliyor. Özellikle büyükşehirlerde yapılan zam oranı, vatandaşları düşündürürken, İstanbul'da geçen seneye oranla artış yaşandı.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma