İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.