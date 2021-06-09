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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 13:47
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    • 09.06.2021 13:47
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    ilk yarıda yatay seyretti | 9 Haziran Borsa yükseldi mi, düştü mü? son durum!

    'da yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Günün ilk yarısında endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,48 puan azalışla 1.447,11 seviyesine indi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    AA
    Borsa İstanbul ilk yarıda yatay seyretti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 1.447,11 puana geriledi. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,48 puan azalışla 1.447,11 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    Analistler, dünya genelinde para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarındaki karışık seyrin devam ettiğini söyledi.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul ilk yarıda yatay seyretti | 9 Haziran Borsa yükseldi mi, düştü mü? BIST 100 son durum!