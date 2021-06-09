Emekliye 1.750 TL

Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatı sürüyor.
3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor.
Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.
3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti.
İşte bazı bankaların kampanyaları:
BANKALAR NE VERİYOR?
● AKBANK: 30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.
● DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
● FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.
● HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
● ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
● İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.
● QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.
● ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.
● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.
● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
● YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.
● ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor.
Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.
3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti.
İşte bazı bankaların kampanyaları:
BANKALAR NE VERİYOR?
● AKBANK: 30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.
● DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
● FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.
● HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
● ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
● İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.
● QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.
● ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.
● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.
● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
● YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.
● ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.