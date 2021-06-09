Emekliye 1.750 TL

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dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatı sürüyor.3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor.Maaşa göre en düşük promosyon tutarlarıolurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.3 banka ödemeyikadar yükseltti.İşte bazı bankaların kampanyaları:30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.Maaşa göre 500, 625, 750 lira.Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.Maaşa göre 500, 625, 750 lira.Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.Maaşa göre 500, 625, 750 lira.