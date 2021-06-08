FAST SİSTEMİNDE LİMİT NE KADAR?

FAST Sisteminde işlem üst limiti şu an için 1.000 TL'dir. Düşük tutar limiti ile başlamanın temel sebepleri; bankaların mesai saatleri dışındaki likidite yönetimlerine yardımcı olmak ve dolandırıcılık girişimlerini izleyebilmek. Şu an için 1.000 TL olan işlem üst limitinin bir zaman sonra artırılması değerlendirilecek.

AVANTAJLARI NELER?

FAST sistemi ile hesap numaralarıyla telefon numaraları, TCKN veya e-posta adresleri eşleştirebildiği için kullanıcılar, bankaların mobil/internet uygulamaları aracılığı ile para göndermek istedikleri işletme ve şahısların hesap numarası (IBAN) ve isim bilgileri yerine sisteme kayıtlı telefon numarası, TCKN veya e-posta adresine ödeme gönderebilirler.



Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) altyapısı ile kişiler hesap numaralarıyla telefon numaraları, TCKN veya e-posta adreslerinin eşleştirmelerini bankaları aracılığıyla kısa bir süre içerisinde yapabilir.

Bankalar, müşterilerine risk profilleri dâhilinde daha düşük tutar ve günlük toplam aktarım limiti belirleyebilirler.