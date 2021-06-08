FAST nedir, nasıl kullanılır? FAST para transferi nasıl yapılır, limit ne kadar? Ücretli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Merkez Bankası'nın geliştirdiği Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi uygulaması kişilere bankacılık konusunda önemli avantajlar ve kullanım kolaylıkları sağlıyor. İşte detaylar…
FAST NEDİR? HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Merkez Bankası tarafından kurulan, farklı bankalardaki hesaplarınız arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceğiniz sistemdir.
Ödemelerinizin anlık transferini sağlayacak olan bu sistem ile şu işlemler yapılabilir:
7/24 para transfer işlemleriniz gerçekleştirebilir,
Ödemeniz saniyeler içinde tamamlanır,
Kullanıcılar işlem sonucuna dair bilgilendirilir,
Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) sayesinde telefon numarası, e-posta adresi veya TCKN bilgisi ile banka hesaplarınız eşleştirilebilir,
Kişiler arasında ve ticari işletmelere de karekod ile ödeme yapılabilir.