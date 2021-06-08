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    • Ekonomi
    • 08.06.2021 18:12
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    • 08.06.2021 18:12
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    , ? , ? Ücretli mi?

    Gündemde yoğun bir şekilde , ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Para göndermek isteyenler bankaların çalışma saatlerine göre belirledikleri EFT işlemini kullanıyorken FAST sistemi ile büyük kolaylıklar sunulmaya başlandı. Peki , ? Ücretli mi? Fast Ödeme Sistemi, Merkez Bankası tarafından kullanıcılara daha iyi hizmet vermek ve kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    FAST nedir, nasıl kullanılır?

    FAST nedir, nasıl kullanılır? FAST para transferi nasıl yapılır, limit ne kadar? Ücretli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Merkez Bankası'nın geliştirdiği Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi uygulaması kişilere bankacılık konusunda önemli avantajlar ve kullanım kolaylıkları sağlıyor. İşte detaylar…

    FAST NEDİR? HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

    FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Merkez Bankası tarafından kurulan, farklı bankalardaki hesaplarınız arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceğiniz sistemdir.

    Ödemelerinizin anlık transferini sağlayacak olan bu sistem ile şu işlemler yapılabilir:

    7/24 para transfer işlemleriniz gerçekleştirebilir,
    Ödemeniz saniyeler içinde tamamlanır,
    Kullanıcılar işlem sonucuna dair bilgilendirilir,
    Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) sayesinde telefon numarası, e-posta adresi veya TCKN bilgisi ile banka hesaplarınız eşleştirilebilir,
    Kişiler arasında ve ticari işletmelere de karekod ile ödeme yapılabilir.

        FAST SİSTEMİNDE LİMİT NE KADAR?

        FAST Sisteminde işlem üst limiti şu an için 1.000 TL'dir. Düşük tutar limiti ile başlamanın temel sebepleri; bankaların mesai saatleri dışındaki likidite yönetimlerine yardımcı olmak ve dolandırıcılık girişimlerini izleyebilmek. Şu an için 1.000 TL olan işlem üst limitinin bir zaman sonra artırılması değerlendirilecek.

        AVANTAJLARI NELER?

        FAST sistemi ile hesap numaralarıyla telefon numaraları, TCKN veya e-posta adresleri eşleştirebildiği için kullanıcılar, bankaların mobil/internet uygulamaları aracılığı ile para göndermek istedikleri işletme ve şahısların hesap numarası (IBAN) ve isim bilgileri yerine sisteme kayıtlı telefon numarası, TCKN veya e-posta adresine ödeme gönderebilirler.


        Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) altyapısı ile kişiler hesap numaralarıyla telefon numaraları, TCKN veya e-posta adreslerinin eşleştirmelerini bankaları aracılığıyla kısa bir süre içerisinde yapabilir.
        Bankalar, müşterilerine risk profilleri dâhilinde daha düşük tutar ve günlük toplam aktarım limiti belirleyebilirler.

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