Resmi Gazete'de yayımlandı! KYK borçları silindi mi? KYK borç yapılandırma nasıl yapılacak?

KYK borç yapılandırma nasıl yapılacak? KYK borçları silindi mi? Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı ve KYK borçlarına ilişkin detaylı bilgi de geldi. Yayımlanan kararda, KYK borçlarının yanı sıra, vergi cezaları ve sigorta primlerinin de yapılandırmasına ilişkin maddeler yer aldı. Yayımlanan karara göre; vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı.
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren yasa, Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KAPSAM DIŞI OLACAKLAR
Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.
İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.