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    • Ekonomi
    • 09.06.2021 00:54
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    • 09.06.2021 00:54
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    Resmi Gazete'de yayımlandı! silindi mi? nasıl yapılacak?

    silindi mi? nasıl yapılacak? Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, KYK borçlarına ilişkin yeni bir karar alındı. Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletmeler 2016-2020 yılları arası için matrah artırımına başvurabilecek. Peki; ?

    takvim.com.tr
    Resmi Gazete'de yayımlandı! KYK borçları silindi mi? KYK borç yapılandırma nasıl yapılacak?

    KYK borç yapılandırma nasıl yapılacak? KYK borçları silindi mi? Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı ve KYK borçlarına ilişkin detaylı bilgi de geldi. Yayımlanan kararda, KYK borçlarının yanı sıra, vergi cezaları ve sigorta primlerinin de yapılandırmasına ilişkin maddeler yer aldı. Yayımlanan karara göre; vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı.

    YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

    Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren yasa, Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    KAPSAM DIŞI OLACAKLAR

    Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.

    İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

        Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

        KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

        Borç ödeme süreci henüz başlamamış olan vatandaşlar ve borçlarını düzenli olarak ödeyen kişiler de 'turkiye.gov.tr'den e-Devlet şifreleri ile gerekli adımları tamamlayarak borçlarını erteleme talebinde bulunabiliyor. İşsizlik süreci devam eden, lisans veya doktora eğitimine devam eden, askerlik durumu oluşan bireylerin başvuruları dikkate alınacaktır.

        Borçlu tarafından yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamının ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırıldığı durumda, anaparaya eklenecek enflasyon farkının yalnızca yüzde 10'u alınacaktır. Bu da demek oluyor ki, farkın yüzde 90'ı silinecektir. İkinci taksit döneminde borcun kapatılması durumunda enflasyon farkının yalnızca yarısı alınacaktır.

        2 ayda bir olan borç ödemeleri 36 ay sürecek olan 18 taksitte kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile kararlaştırılan borcu 6, 9, 12 ve 18 taksitte kapatacak vatandaşlar için sırasıyla yüzde 4.5, 8.3, 10.5 ve 15 olarak uygulanacaktır.
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