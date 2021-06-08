Karadeniz'de 1 yıl içerisinde piyasa değeri 180 milyar dolar olan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfeden Türkiye, bir yandan enerjide oyun kurucu haline gelirken, diğer yandan kendi ihtiyacını da karşılayarak cari açığı önemli ölçüde azaltacak.

Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl içinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın güney veya batısında bir sahada daha keşif amaçlı sondaj kuyusu açılabileceğini bildirdi.





VERİLER TEYİT EDİLDİ

Zirve kapsamında düzenlenen özel oturumda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Apara Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Tuna-1 Kuyusu'nda geçen yılki 405 milyar metreküp gaz keşfinin ardından üretim ve mühendislik çalışmaları için veri toplamak amacıyla Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularını açtığını hatırlattı. Dönmez, bu kuyulardan gelen sonuçların Tuna-1'deki verileri teyit ettiğini aktardı.