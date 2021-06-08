Karadeniz'de 1 yıl içerisinde piyasa değeri 180 milyar dolar olan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfeden Türkiye, bir yandan enerjide oyun kurucu haline gelirken, diğer yandan kendi ihtiyacını da karşılayarak cari açığı önemli ölçüde azaltacak.
Turkuvaz Medya ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl içinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın güney veya batısında bir sahada daha keşif amaçlı sondaj kuyusu açılabileceğini bildirdi.
VERİLER TEYİT EDİLDİ
Zirve kapsamında düzenlenen özel oturumda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Apara Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Tuna-1 Kuyusu'nda geçen yılki 405 milyar metreküp gaz keşfinin ardından üretim ve mühendislik çalışmaları için veri toplamak amacıyla Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularını açtığını hatırlattı. Dönmez, bu kuyulardan gelen sonuçların Tuna-1'deki verileri teyit ettiğini aktardı.
1 YILDA 3 ÖNEMLİ KEŞİF
Dönmez, bölgede 10 bin kilometrekarelik alanda sismik çalışmaların da yapıldığına işaret ederek, Sakarya Gaz Sahası'nın kuzeydoğusunda bulunan Amasra-1 Kuyusu'nda 2 ay önce sondaja başlandığını ve kuyuda 135 milyar metreküp gaz keşfedildiğini söyledi. Türkiye'nin Karadeniz'de bir yılda üç önemli keşif gerçekleştirdiğini ifade eden Dönmez, keşfedilen toplam rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını kaydetti.
TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN ÜLKE
Dönmez, bu keşiflerle Türkiye'nin doğal gazda "tüketen ülke" konumundan "üreten ülke" konumuna ilerlediğine dikkati çekerek, "Tüm ihtiyacımızın tamamını karşılamaktan uzağız ama ithalatımızı önemli miktarda azaltacağız. Amasra-1 Kuyusu'nda Sakarya Gaz Sahası'nın kuzeydoğusunda çalışıldı. Bu yıl içinde o sahanın güney veya batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu daha açabiliriz. Bu tür aramacılık faaliyetlerinin bilinmezliği çok, birtakım tahminlerle yapılıyor ama şu anda Karadeniz'de rahatız" dedi.
İLAVE REZERVLER BULABİLİRİZ
Karadeniz'deki kaynak yapısına hakim olduklarına dikkat çeken Dönmez, "Karadeniz'de, düne göre ilave rezervler bulacağımız yönünde çok daha ümitliyiz. Çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde inşallah 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız" diye konuştu. 540 milyar metreküplük rezervle yıllık maksimum 15-20 milyar metreküplük doğal gaz üretimi yapılabileceği bilgisini paylaşan Dönmez, "Bu rakam konutlarda tükettiğimiz doğal gazı en az 25 yıl süreyle tam karşılıyor" dedi.
DOĞU AKDENİZ'DE 8 SONDAJ
Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Dönmez, bugüne kadar bölgede 8 sondaj yapıldığını ve bazı sondajlarda olumlu işaretler alındığını vurgulayarak, "Ümidimizi koruyoruz. Olumlu sinyaller aldığımız saha var, orada yeni kuyu açmamız gerekiyor. Yavuz Sondaj Gemimiz şu an uzun dönemli bakım çalışmasında. O bittikten sonra da inşallah orada tekrar sondajlara başlayacağız" diye konuştu. Dönmez, Mısır ile deniz yetki paylaşım anlaşması yapılması durumunda bunun her iki ülkenin de menfaatine olacağını söyledi.
YEKA'DA ORTALAMA FİYAT 22-23 KURUŞ
Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini giderek büyüttüğünü ifade ederek, 2030'a kadar 10 bin megavat güneş ve 10 bin megavat rüzgâr kapasitesini devreye almak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları gerçekleştirdiğini söyledi. Son olarak yapılan güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarında kilovatsaat başı ortalama fiyatın 22-23 kuruş olduğunu belirten Dönmez, bu yıl 2 bin megavatı rüzgâr ve bin megavatı güneş olmak üzere YEKA yarışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.