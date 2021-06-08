Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yeni yatırım reformu geliyor! Prim desteği süreleri uzatılacak

Beştepe'de iş ve yatırım ortamını güçlendirecek reform adımlarına ilişkin yoğun bir mesai yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi"ni açıklamaya hazırlanırken aralık ayına kadar yatırım teşvik sistemini güçlendiren uygulamalar devreye girecek.
HAZİRAN'DAN İTİBAREN TAMAMLANACAK
Başkan Erdoğan'ın kararıyla büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla beraber hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkânı getiriliyor. Yatırım teşvikinde gençlerin, kadınların istihdamı durumunda yatırım teşvikinde uygulanan prim desteği süreleri uzatılacak.
Özel kesim yatırımlarının korunmasına ilişkin yasanın çıkarılması, yatırım teşvik sisteminde reform adımlarına yönelik eylemler hazirandan itibaren tamamlanacak.
ÖZEL DESTEK SAĞLANACAK
Yeni yatırımlarda teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının Kurumlar Vergisi dışındaki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranda indirilmesi sağlanacak. Katma değerli üretime yönelen ve küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday yatırımlara özel destekler sağlanacak. Sistem yıl sonuna kadar yaşama geçirilecek.