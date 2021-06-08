



Değerli konut vergisine ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:



1-DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KİMLER?

Emlak vergisi değeri 5 milyon 227 bin lirayı geçen birden fazla konutu olanlar ödüyor. Değerli konut vergisi konut sahibi ya da kullanım hakkı sahipleri tarafından ödeniyor. Paylı mülkiyet söz konusuysa hisseler oranında mükellef kabul ediliyor.

2-TEK KONUTU OLAN DA ÖDEYECEK Mİ?

Tek konutu olanlar, değeri bu tutarı geçse de değerli konut vergisi ödemeyecek. Birden fazla konutu olanlar en düşük değerdeki tek konutu için de bu vergiyi ödemeyecek. Bir meskene hisse ile sahip olanlardan da vergi istenmeyecek.