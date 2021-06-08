Lüks konut vergisinde yeni dönem başladı. İlk taksitler şubatta yatırıldı, ikinci taksit ağustosta. Tek konutu olanlar 5 milyon lirayı geçse de ödeme yapmayacak. 15 gün içinde itiraz hakkı var. Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler için 22 bin 500 lira değerli konut vergisi ödenecek. Yılbaşından itibaren devreye alınan bu vergi için beyannameler şubatta verildi.
Değerli konut vergisine ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:
1-DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KİMLER?
Emlak vergisi değeri 5 milyon 227 bin lirayı geçen birden fazla konutu olanlar ödüyor. Değerli konut vergisi konut sahibi ya da kullanım hakkı sahipleri tarafından ödeniyor. Paylı mülkiyet söz konusuysa hisseler oranında mükellef kabul ediliyor.
2-TEK KONUTU OLAN DA ÖDEYECEK Mİ?
Tek konutu olanlar, değeri bu tutarı geçse de değerli konut vergisi ödemeyecek. Birden fazla konutu olanlar en düşük değerdeki tek konutu için de bu vergiyi ödemeyecek. Bir meskene hisse ile sahip olanlardan da vergi istenmeyecek.
3-VERGİ MATRAHI NASIL HESAPLANIYOR?
Verginin matrahı, emlak vergi değeri olacak. Paylı mülkiyette ise matrahın hesabında konutun toplam değeri esas alınacak. Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergiye tabi olacak.
4-BELİRLENEN DEĞERE İTİRAZ HAKKI VAR MI?
Değeri 5 milyon lirayı aşan konutlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ilan edilirken, konut sahiplerine de tebliğ ediliyor. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen konutların değeri kesinleşiyor.