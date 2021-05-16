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Konutta en değerli ilçeler belli oldu! Bu bölgelerde evi olan yaşadı

Türkiye'de pandemiye rağmen konut satışları 2020'de tavan yaptı. En çok konut satılan il İstanbul olurken, koronavirüsle beraber tatil bölgelerinde de ev satışları arttı. Konutta ortalama metrekare değeri en yüksek ölçülen ilçe Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı Sarıyer takip etti. Türkiye'nin en değerli ilk 10 ilçesi arasında İstanbul'dan 7, Muğla, İzmir ve Çanakkale'den birer ilçe yer aldı.

16.05.2021 12:09 - Son Güncelleme: 16.05.2021 12:09
Konutta en değerli ilçeler belli oldu! Bu bölgelerde evi olan yaşadı

Konutta Türkiye'nin en değerli ilçesi, 25 bin 984 lira ortalama metrekare rakamına ulaşan Beşiktaş oldu.

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Konutta en değerli ilçeler belli oldu! Bu bölgelerde evi olan yaşadı

Emlak bilgi bankası Tapusor.com tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin en yüksek fiyatlı konutlarının bulunduğu ilçeleri baz alan araştırmaya göre, Beşiktaş zirvede yer aldı.

Konutta en değerli ilçeler belli oldu! Bu bölgelerde evi olan yaşadı

Ortalama konut metrekare değeri yaklaşık 25 bin 984 liraya ulaşan Beşiktaş'ı, 19 bin 134 lirayla Sarıyer, 16 bin 941 lirayla Bozcaada ve 15 bin 481 lirayla Bakırköy takip ediyor.

Konutta en değerli ilçeler belli oldu! Bu bölgelerde evi olan yaşadı

İzmir Çeşme 15 bin 445 liralık ortalama konut metrekare değeriyle 5'inci olurken, Muğla Bodrum 14 bin 825 lirayla 6'ncı, Beykoz 14 bin 546 lirayla 7'nci, Adalar 14 bin 273 lirayla 8'inci, Kadıköy 13 bin 352 lirayla 9'uncu, Şişli 12 bin 51 lirayla 10'uncu sırada yer alıyor.

Konutta en değerli ilçeler belli oldu! Bu bölgelerde evi olan yaşadı

Türkiye'nin en değerli ilk 10 ilçesi arasında İstanbul'da 7, Muğla, İzmir ve Çanakkale'den birer ilçe bulunuyor.