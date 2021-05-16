Konutta en değerli ilçeler belli oldu! Bu bölgelerde evi olan yaşadı

Türkiye'de pandemiye rağmen konut satışları 2020'de tavan yaptı. En çok konut satılan il İstanbul olurken, koronavirüsle beraber tatil bölgelerinde de ev satışları arttı. Konutta ortalama metrekare değeri en yüksek ölçülen ilçe Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı Sarıyer takip etti. Türkiye'nin en değerli ilk 10 ilçesi arasında İstanbul'dan 7, Muğla, İzmir ve Çanakkale'den birer ilçe yer aldı.

16.05.2021 12:09 - Son Güncelleme: 16.05.2021 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





