Güncel yatırım araçlarından kripto para birimlerine olan güven sarsılmaya başladı. Ayı piyasasına giren kripto paralarda sert satış dalgaları görülürken Bitcoin her toparlanma hamlesinde sert satışlarla karşılaşıyor.
Kripto paralar ve bu alandaki lokomotif olarak değerlendirilen Bitcoin'e karşı olan tutum nedeniyle yatırımcılar tedirginlik içine girerken piyasaları speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk da yorumlarda bulunuyor. Musk, geçtiğimiz ay Tesla otomobilleri Bitcoin ile satmayacağını, kripto para madenciliğinin yeşil enerji ile yapılması gerektiğine dair negatif yorumlarda bulunmuştu.
Çin ise her fırsatta Bitcoin'i yasaklamak istediğini dile getiriyor. Bununla birlikte İran, kripto para madenciliğini bir süreliğine yüksek enerji tüketimi nedeniyle yasakladı.
ABD ESKİ BAŞKANI TRUMP DA BITCOIN'İ VURANLARDAN
ABD eski Başkanı Donald Trump, "Bitcoin'den hoşlanmıyorum. Bana sahtekarlık gibi görünüyor. Dünyanın para birimi dolar olarak kalmalı. Kripto paralarda çok yüksek regülasyonlar olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Trump'ın açıklamalarının ardından Bitcoin'de sert satış dalgası görüldü.
SEC DE BITCOIN'DEN RAHATSIZ
ABD'nin SPK'sı olarak bilinen SEC'in Tesla'nın Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmesini kabullenmek istememesi de satışlarda etkili oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın da kripto para kullanımı konusunda kurmaylarından bilgi istediği öne sürüldü.