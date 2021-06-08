Güncel yatırım araçlarından kripto para birimlerine olan güven sarsılmaya başladı. Ayı piyasasına giren kripto paralarda sert satış dalgaları görülürken Bitcoin her toparlanma hamlesinde sert satışlarla karşılaşıyor.

Kripto paralar ve bu alandaki lokomotif olarak değerlendirilen Bitcoin'e karşı olan tutum nedeniyle yatırımcılar tedirginlik içine girerken piyasaları speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk da yorumlarda bulunuyor. Musk, geçtiğimiz ay Tesla otomobilleri Bitcoin ile satmayacağını, kripto para madenciliğinin yeşil enerji ile yapılması gerektiğine dair negatif yorumlarda bulunmuştu.