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    • Ekonomi
    • 08.06.2021 08:58
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    • 08.06.2021 08:58
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    'e 'tan sonra şimdi de darbesi! Satışlar bir anda hızlandı

    piyasasında spekülatif dalgalanmalar sürüyor. Daha önce 64 bin dolar düzeyine kadar yükselen bitcoin, 29 bin dolara kadar gerileydi. Bitcoin bugün de sert satışlarla karşılaştı. Eski ABD Başkanı 'ın "Bitcoin bana sahtekarlık gibi görünüyor" açıklaması satışları daha da artırdı. Kripto para piyasasında toplam piyasa hacmi de 1.49 trilyon dolar ile yeniden 1.5 trilyon doların altına geriledi.

    Bitcoin'e Donald Trump darbesi!

    Güncel yatırım araçlarından kripto para birimlerine olan güven sarsılmaya başladı. Ayı piyasasına giren kripto paralarda sert satış dalgaları görülürken Bitcoin her toparlanma hamlesinde sert satışlarla karşılaşıyor.

    Kripto paralar ve bu alandaki lokomotif olarak değerlendirilen Bitcoin'e karşı olan tutum nedeniyle yatırımcılar tedirginlik içine girerken piyasaları speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk da yorumlarda bulunuyor. Musk, geçtiğimiz ay Tesla otomobilleri Bitcoin ile satmayacağını, kripto para madenciliğinin yeşil enerji ile yapılması gerektiğine dair negatif yorumlarda bulunmuştu.



    Çin ise her fırsatta Bitcoin'i yasaklamak istediğini dile getiriyor. Bununla birlikte İran, kripto para madenciliğini bir süreliğine yüksek enerji tüketimi nedeniyle yasakladı.

    ABD ESKİ BAŞKANI TRUMP DA BITCOIN'İ VURANLARDAN
    ABD eski Başkanı Donald Trump, "Bitcoin'den hoşlanmıyorum. Bana sahtekarlık gibi görünüyor. Dünyanın para birimi dolar olarak kalmalı. Kripto paralarda çok yüksek regülasyonlar olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Trump'ın açıklamalarının ardından Bitcoin'de sert satış dalgası görüldü.

    SEC DE BITCOIN'DEN RAHATSIZ
    ABD'nin SPK'sı olarak bilinen SEC'in Tesla'nın Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmesini kabullenmek istememesi de satışlarda etkili oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın da kripto para kullanımı konusunda kurmaylarından bilgi istediği öne sürüldü.

        ZİRVEDEN YÜZDE 50 UZAKLAŞTI
        Bitcoin güne 34 bin 449 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 32 bin 469 dolar, en yüksek 34 bin 631 dolar seviyesini gördü. 14 Nisan'da Bitcoin 64 bin 813 doları görmüştü. Böylece bugün itibariyle Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 50 oranında uzaklaşmış oldu.

        NELER OLUYOR?
        Milyarder iş adamı Elon Musk ve eski dostu Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Birbirlerini takipten çıkan ikilinin arasına para girdi. Kripto paralar konusunda spekülatif açıklamalar yaparak milyonları etkileyen Musk'ın davranışlarını doğru bulmayan Zhao, sosyal medyadan eski dostuna imalı tweetler atıyor.

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        Haberler Ekonomi Bitcoin'e Elon Musk'tan sonra şimdi de Donald Trump darbesi! Satışlar bir anda hızlandı