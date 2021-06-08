



Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 490 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,316 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.3'ünü Bitcoin, yüzde 19.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 108 milyar dolar düzeyindeydi.