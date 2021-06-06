Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ihracat şampiyonu (Ekonomi haberleri)

    , bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği 32,8 milyar dolarlık ihracatla 78 ilin toplamından daha fazla dış satıma imza attı. Bu yılın ocak - mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 6 milyar 289 milyon 660 bin dolarla Kocaeli, 6 milyar 233 milyon 396 bin dolarla , 4 milyar 528 milyon 360 bin dolarla İzmir takip etti.

    İstanbul ihracat şampiyonu

    İstanbul, bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği 32,8 milyar dolarlık ihracatla 78 ilin toplamından daha fazla dış satıma imza attı. Bu yılın ocak - mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 6 milyar 289 milyon 660 bin dolarla Kocaeli, 6 milyar 233 milyon 396 bin dolarla Bursa, 4 milyar 528 milyon 360 bin dolarla İzmir takip etti. İstanbul, 2020'nin ocak-mayıs dönemi ile kıyaslandığında 2021'in 5 ayında miktar bazında en fazla ihracat artışını yakalayan il oldu.

    ANKARA-SİVAS 2 SAATE İNDİ
    Ankara-Sivas arası Yüksek Tren hattı ile 2 saate iniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşüne katıldı. Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Karaismailoğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve il yöneticileri tarafından karşılandı. Oktay ve Karaismailoğlu, şantiye incelemesinin ardından hızlı trenle Yozgat'ın Sorgun ilçesine gerçekleşen test sürüşüne katıldı.

    HALKBANK'TAN ÖZEL DESTEK
    Halkbank     Genel Müdürü Osman Arslan, Türk bankacılık sektöründe ilk kez sadece kadın kooperatiflerine özel destek paketi kurguladıklarını belirterek, "Makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdamı desteklemeyi amaçlıyoruz. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL'ye kadar destek sağlamaktayız" dedi. İlk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde duyurdukları Kadın Girişimci Destek Paketi'ne gösterilen yoğun ilginin ne kadar isabetli bir iş yaptıklarını ortaya koyduğunu belirten Arslan, "3 ay içinde 29 binin üzerinde kadın girişimcimiz 3 milyar TL kredi aldı" dedi.

        TURKCELL'DEN DOĞA DOSTU PROJE
        Turkcell,         enerji tasarrufuna katkı sağlama amacıyla iştirak şirketi Enerjicell öncülüğünde özel projeleri de hayata geçiriyor. Öz tüketim modeli adı verilen proje kapsamında Turkcell'in binalarında güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri kurarak yenilenebilir enerji kullanımını artırıldı. Bu modelle üretilen elektriğin büyüklüğü sadece 2020 yılında 1.230 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine karşılık gelecek seviyeye ulaştı.

        TÜRK DERİSİ DÜNYANIN GÖZDESİ
        Türk deri sektörü 2021 yılı mayıs ayında yüzde 64'lük artışla 101 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "2021 yılı ocakmayıs döneminde deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 641 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca mayıs ayında sektörümüzün tüm ürün gruplarında ihracatımız artış gösterdi" dedi.

        BORSAYA GİRERKEN DİKKAT!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, borsaya hem bireysel yatırımcı, hem de şirketler tarafından ilgi olduğuna dikkat çekerek, "Gençlerin de piyasalara olan ilgisinden memnunuz; ama, gençlere tavsiyem, acele etmeyin. Doğru bilgileri doğru kaynaklardan öğrenin ve daha sağlıklı yatırımlar yapın" dedi. Ergun yatırımcılcrın sosyal medya tavsiyelerinden uzak durmasını da istedi.

            KUYUMCUNUN UMUDU DÜĞÜN SEZONU
            Normalleşmeyle             birlikte düğün sezonunun açılması kuyumculuk sektöründe hareketliliği başlattı. Salgın sürecinde kuyum sektörünün yüzde 50 daraldığını dile getiren kuyumcular, "Virüs sürecinde altın fiyatları da yükseldi. Normalleşme süreci ile düğünlerin de başlamasıyla işlerimiz de ciddi bir hareketlilik yaşanırken, müşterilerimiz daha çok gram altına yöneliyor" dediler.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Muriqi transferinde Avrupa'yı sallayan yolsuzluk iddiası
            Haberler Ekonomi İstanbul ihracat şampiyonu (Ekonomi haberleri)