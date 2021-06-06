İstanbul, bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği 32,8 milyar dolarlık ihracatla 78 ilin toplamından daha fazla dış satıma imza attı. Bu yılın ocak - mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 6 milyar 289 milyon 660 bin dolarla Kocaeli, 6 milyar 233 milyon 396 bin dolarla Bursa, 4 milyar 528 milyon 360 bin dolarla İzmir takip etti. İstanbul, 2020'nin ocak-mayıs dönemi ile kıyaslandığında 2021'in 5 ayında miktar bazında en fazla ihracat artışını yakalayan il oldu.