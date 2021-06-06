İstanbul, bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği 32,8 milyar dolarlık ihracatla 78 ilin toplamından daha fazla dış satıma imza attı. Bu yılın ocak - mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 6 milyar 289 milyon 660 bin dolarla Kocaeli, 6 milyar 233 milyon 396 bin dolarla Bursa, 4 milyar 528 milyon 360 bin dolarla İzmir takip etti. İstanbul, 2020'nin ocak-mayıs dönemi ile kıyaslandığında 2021'in 5 ayında miktar bazında en fazla ihracat artışını yakalayan il oldu.
ANKARA-SİVAS 2 SAATE İNDİ
Ankara-Sivas arası Yüksek Tren hattı ile 2 saate iniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşüne katıldı. Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Karaismailoğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve il yöneticileri tarafından karşılandı. Oktay ve Karaismailoğlu, şantiye incelemesinin ardından hızlı trenle Yozgat'ın Sorgun ilçesine gerçekleşen test sürüşüne katıldı.
HALKBANK'TAN ÖZEL DESTEK
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türk bankacılık sektöründe ilk kez sadece kadın kooperatiflerine özel destek paketi kurguladıklarını belirterek, "Makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdamı desteklemeyi amaçlıyoruz. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL'ye kadar destek sağlamaktayız" dedi. İlk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde duyurdukları Kadın Girişimci Destek Paketi'ne gösterilen yoğun ilginin ne kadar isabetli bir iş yaptıklarını ortaya koyduğunu belirten Arslan, "3 ay içinde 29 binin üzerinde kadın girişimcimiz 3 milyar TL kredi aldı" dedi.