Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bankaların faiz oranları değişti! Konut kredisinde 120 ay vade ile faiz hesaplama…

Ev almak için bankalardan kredi çekmek isteyenlerin ilk baktığı nokta düşük faiz ve uzun vadeler olurken bankalar da müşterilerin bazı kriterlerini değerlendiriyor. Özellikle müşterinin kredi notu ve taksitlerini düzenli ödemesi, kredi kartı borcunun bulunmaması gibi detaylara dikkat ediliyor. Pek çok bankanın güncel kredi faiz oranlarını sizler için derledik, hem ev hem ihtiyaç hem de taşıt kredisi çekmeden önce haberimizden karşılaştırma yapabilir bütçenize en uygun seçenek için başvuru yapabilirsiniz.