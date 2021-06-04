Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bankaların faiz oranları değişti! Konut kredisinde 120 ay vade ile faiz hesaplama…
Milyonlarca kişi ev sahibi olabilmenin hayalini kurarken almak isteyenler bütçelerini hazırlarken bir yandan da bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle pandemiden dolayı ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar konut kredisinde en uygun faiz oranı ve uzun vade istediğini ön planda tutuyor. İş Bankası'nın 120 vade ile konut kredisi hesaplamasını haberimizde bulabilirsiniz, ayrıca bayram kampanyalarının bitmesinin ardından diğer tüm bankanın güncellenen konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da sizler için derledik. İnceleyerek bütçenize en uygun seçeneği tercih edebilirsiniz.
Milyonlarca kişi ev sahibi olabilmenin hayalini kurarken almak isteyenler bütçelerini hazırlarken bir yandan da bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle pandemiden dolayı ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar konut kredisinde en uygun faiz oranı ve uzun vade istediğini ön planda tutuyor. İş Bankası'nın 120 vade ile konut kredisi hesaplamasını haberimizde bulabilirsiniz, ayrıca bayram kampanyalarının bitmesinin ardından diğer tüm bankanın güncellenen konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da sizler için derledik. İnceleyerek bütçenize en uygun seçeneği tercih edebilirsiniz.
Ev almak için bankalardan kredi çekmek isteyenlerin ilk baktığı nokta düşük faiz ve uzun vadeler olurken bankalar da müşterilerin bazı kriterlerini değerlendiriyor. Özellikle müşterinin kredi notu ve taksitlerini düzenli ödemesi, kredi kartı borcunun bulunmaması gibi detaylara dikkat ediliyor. Pek çok bankanın güncel kredi faiz oranlarını sizler için derledik, hem ev hem ihtiyaç hem de taşıt kredisi çekmeden önce haberimizden karşılaştırma yapabilir bütçenize en uygun seçenek için başvuru yapabilirsiniz.