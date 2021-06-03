Ticket geçen marketler 2021 hangileri? Ticket ile online alışveriş yapılabilir mi? Hangi ürünlerde geçerli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Online olarak kullanılmayan ve belirli restoran, kafe, marketlerde geçen ticket kart ile alışveriş yapılabiliyor. İstanbul Beşiktaş konumuna göre geçen marketlerin listesini derledik, Ticket'in resmi sitesi üzerinden diğer il ve ilçelere göre market araması yapılabiliyor.
İSTANBUL TİCKET KART GEÇEN MARKETLER
Büyükoğlu Gıda
Çamlıca Çiftliği
Çamlıca Süpermarket
Eko Market
Fırsat World
Gourmet Garange
Güney Market
Güven Gıda
Happy Center
Habiboğlu Market
Namlı
Kim Market
Merkez Şarküteri
İSTANBUL ATAŞEHİR TİCKET GEÇEN MARKETLER
Bi Baggal
Camadan Market
Çağlar Hipermarket
Çağrı
Demar Hipermarket
Diren Gıda