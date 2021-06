Şimşekler Hipermarketleri

MOBİL UYGULAMA

Her ay başında iş arkadaşlarınızla en çok konuştuğunuz sorunun cevabı size bir 'tık' uzakta. MyEdenred mobil uygulmasını yükleyin, Ticket Restaurant kartınızın bakiyesini istediğiniz her an kontrol edin.

Dilerseniz MyEdenrend bildirimlerinizi açık tutun, biz size her ay ne zaman ve ne kadar yatacağını bildirelim.

Üstelik sadece ne kadar yükleme yapıldığını, ne kadar bakiyeniz kaldığını değil, kartınızla nerelerde, ne kadarlık işlem yaptığınızı da hesap hareketlerinden takip edebilirsiniz.