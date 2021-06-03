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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 17:38
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    • 03.06.2021 17:40
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    ? ? Hangi ürünlerde geçerli?

    Gündem de sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşyerinden verilen ve yemek ihtiyacının karşılanması sağlanan ticket kart ayrıca marketlerden yapılacak alışverişlerde de kullanılabiliyor. Peki her kategoriden üründe geçerli mi yoksa belli başlı ihtiyaç ürünleri mi alınabiliyor? Diğer bir merak konusu ise pandemiden dolayı online kullanılıp kullanılmayacağı oluyor. Peki ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Ticket geçen marketler 2021 hangileri?

    Ticket geçen marketler 2021 hangileri? Ticket ile online alışveriş yapılabilir mi? Hangi ürünlerde geçerli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Online olarak kullanılmayan ve belirli restoran, kafe, marketlerde geçen ticket kart ile alışveriş yapılabiliyor. İstanbul Beşiktaş konumuna göre geçen marketlerin listesini derledik, Ticket'in resmi sitesi üzerinden diğer il ve ilçelere göre market araması yapılabiliyor.

    İSTANBUL TİCKET KART GEÇEN MARKETLER

    Büyükoğlu Gıda

    Çamlıca Çiftliği

    Çamlıca Süpermarket

    Eko Market

    Fırsat World

    Gourmet Garange

    Güney Market

    Güven Gıda

    Happy Center

    Habiboğlu Market

    Namlı

    Kim Market

    Merkez Şarküteri

    İSTANBUL ATAŞEHİR TİCKET GEÇEN MARKETLER

    Bi Baggal

    Camadan Market

    Çağlar Hipermarket

    Çağrı

    Demar Hipermarket

    Diren Gıda

        Grup Kar Market

        Kaya Çiftliği

        Kaymakçılar Market

        Mopaş

        Masal Market

        Özkuruşlar

        Paşmar Halk Pazarı

        Oruç Market

        Obak Market

        Polat Hipermarket

        Seyhanlar Market

        Şimşekler Hipermarketleri

        Uludağ Peynircilik

        Şeref Gıda

        Peynircim

        MOBİL UYGULAMA

        Her ay başında iş arkadaşlarınızla en çok konuştuğunuz sorunun cevabı size bir 'tık' uzakta. MyEdenred mobil uygulmasını yükleyin, Ticket Restaurant kartınızın bakiyesini istediğiniz her an kontrol edin.

        Dilerseniz MyEdenrend bildirimlerinizi açık tutun, biz size her ay ne zaman ve ne kadar yatacağını bildirelim.

        Üstelik sadece ne kadar yükleme yapıldığını, ne kadar bakiyeniz kaldığını değil, kartınızla nerelerde, ne kadarlık işlem yaptığınızı da hesap hareketlerinden takip edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Ticket geçen marketler 2021 hangileri? Ticket ile online alışveriş yapılabilir mi? Hangi ürünlerde geçerli?