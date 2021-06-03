Erdem, 5 aylık enfasyon verisinin belli olduğunu belirterek, "Temmuz ayında verilecek zam için 1 aylık veri kalmış oldu. 5 aylık enfasyon 6,39 çıkmış oldu. Aslında Haziran enflasyonu 0 bile çıksa 6,39 cepte diyebiliriz. 6 aylık tahminden bir rakam var 7,66 bu da Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkarttığımız bir rakam. 6 aylık enflasyon yüzde 7,66 olacağı o beklenti anketinden çıkmıştı. Belirleyici olan Haziran ayında ortaya çıkacak enflasyon onu da Temmuz 3'ünde öğreneceğiz." dedi.