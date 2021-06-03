Tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 0.89 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 16.59'a yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları ilk beş ayda yüzde 6.39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 arttı.
EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR FARK ALACAK?
Ekonomistler, mayısta yüzde 16,59 ile beklentilerin altında gelen yıllık enflasyonun 7 aylık yükselişin ardından ilk kez düştüğünü belirterek, bundan sonraki süreçte maliyet yönlü baskıların boyutunun önem taşıdığını söyledi. Peki, açıklanan rakamlarla yeni memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem memur ve emeklinin alacağı farkı açıkladı.
Erdem, 5 aylık enfasyon verisinin belli olduğunu belirterek, "Temmuz ayında verilecek zam için 1 aylık veri kalmış oldu. 5 aylık enfasyon 6,39 çıkmış oldu. Aslında Haziran enflasyonu 0 bile çıksa 6,39 cepte diyebiliriz. 6 aylık tahminden bir rakam var 7,66 bu da Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkarttığımız bir rakam. 6 aylık enflasyon yüzde 7,66 olacağı o beklenti anketinden çıkmıştı. Belirleyici olan Haziran ayında ortaya çıkacak enflasyon onu da Temmuz 3'ünde öğreneceğiz." dedi.