Mayıs enflasyon oranı için beklenen gün geldi. Vatandaşlar tarafından TÜİK aracılığıyle her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeler merak edilip araştırılıyor. Açıklanan verilerle birlikte hem kira artış oranı, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkileniyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son dakika haberinin detayları!
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı enflasyon oranları, 3 Haziran Perşembe günü yani bugün sabah saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın 5. verisi de belli olacak.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.