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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 09:26
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    • 03.06.2021 09:26
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    Mayıs enflasyon oranları ne kadar oldu? enflasyon oranları yüzde kaç? Emekli, memur, ev sahibi...

    Mayıs enflasyon oranları bugün belli oluyor. Ekonomi gündeminde önemli bir yere sahip olan enflasyon oranları, () tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanıyor. Bugün açıklanan enflasyon oranları kritik bir öneme sahip. Çünkü bu verilerle birlikte , ev sahibi ve kiracılar için ise ortaya çıkacak. Temmuz ayında yapılacak zam oranları belli olacak emekli ve memurlar 2021'in 5. enflasyon verisini heyecanla bekliyor. Peki, enflasyon oranları ne kadar oldu? ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç?

    takvim.com.tr
    Mayıs enflasyon oranları ne kadar oldu?

    Mayıs enflasyon oranı için beklenen gün geldi. Vatandaşlar tarafından TÜİK aracılığıyle her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeler merak edilip araştırılıyor. Açıklanan verilerle birlikte hem kira artış oranı, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkileniyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son dakika haberinin detayları!

    MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mayıs ayı enflasyon oranları, 3 Haziran Perşembe günü yani bugün sabah saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın 5. verisi de belli olacak.

    MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

        NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.

        TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.

        HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

        Haziran ayı kira artış oranı yarın açıklanacak oranlar neticesinde belli olacak.

        MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Mayıs enflasyon oranları ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranları yüzde kaç? Emekli, memur, ev sahibi...