Mayıs enflasyon oranı için beklenen gün geldi. Vatandaşlar tarafından TÜİK aracılığıyle her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeler merak edilip araştırılıyor. Açıklanan verilerle birlikte hem kira artış oranı, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkileniyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son dakika haberinin detayları!