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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 14:00
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    • 03.06.2021 14:00
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    3 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,40 oranında 48,58'den yükselerek işlem gördü. 3 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    3 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Nuh Çimento 48,58 45,66 6,40
    İhlas Gayrimenkul 1,13 1,07 5,61
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,52 7,13 5,47
    TAV Havalimanları 25,02 23,94 4,51
    İhlas Holding 0,62 0,60 3,33
    Bagfaş 23,62 22,98 2,79
    Karsan Otomotiv 4,78 4,67 2,36
    Türk Hava Yolları 13,96 13,65 2,27
    Şişe Cam 7,98 7,81 2,18
    Halk GMYO 3,04 2,98 2,01
    Kerevitaş Gıda 4,71 4,62 1,95
    Net Holding 5,28 5,18 1,93
    Çimsa 24,46 24,00 1,92
    Deva Holding 25,98 25,50 1,88
    Good-Year 7,18 7,05 1,84
    Ege Gübre 199,80 197,10 1,37
    Tat Gıda 8,97 8,85 1,36
    Koç Holding 18,95 18,70 1,34
    Vestel 31,62 31,22 1,28
    Brisa 22,58 22,30 1,26

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    SASA Polyester 34,22 34,78 -1,61
    Parsan 29,52 29,96 -1,47
    Coca Cola İçecek 78,50 79,50 -1,26
    Netaş Telekomünikasyon 21,68 21,92 -1,09
    Esenboğa Elektrik 31,66 32,00 -1,06
    Odaş Elektrik 2,15 2,17 -0,92
    Sabancı Holding 9,04 9,12 -0,88
    Turkcell 15,97 16,10 -0,81
    Hektaş 9,30 9,37 -0,75
    Bim Mağazalar 62,55 62,95 -0,64
    İpek Doğal Enerji 13,58 13,66 -0,59
    GSD Holding 1,94 1,95 -0,51
    Zorlu Enerji 2,10 2,11 -0,47
    Tofaş Oto Fabrikası 29,60 29,74 -0,47
    Yapı ve Kredi Bankası 2,20 2,21 -0,45
    Anadolu Efes 23,00 23,08 -0,35
    Otokar 305,80 306,50 -0,23
    Akbank 5,26 5,27 -0,19
    Koza Madencilik 15,90 15,92 -0,13
    Enerjisa Enerji 10,94 10,95 -0,09

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