3 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Nuh Çimento
|48,58
|45,66
|6,40
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|1,07
|5,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,52
|7,13
|5,47
|TAV Havalimanları
|25,02
|23,94
|4,51
|İhlas Holding
|0,62
|0,60
|3,33
|Bagfaş
|23,62
|22,98
|2,79
|Karsan Otomotiv
|4,78
|4,67
|2,36
|Türk Hava Yolları
|13,96
|13,65
|2,27
|Şişe Cam
|7,98
|7,81
|2,18
|Halk GMYO
|3,04
|2,98
|2,01
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|4,62
|1,95
|Net Holding
|5,28
|5,18
|1,93
|Çimsa
|24,46
|24,00
|1,92
|Deva Holding
|25,98
|25,50
|1,88
|Good-Year
|7,18
|7,05
|1,84
|Ege Gübre
|199,80
|197,10
|1,37
|Tat Gıda
|8,97
|8,85
|1,36
|Koç Holding
|18,95
|18,70
|1,34
|Vestel
|31,62
|31,22
|1,28
|Brisa
|22,58
|22,30
|1,26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|SASA Polyester
|34,22
|34,78
|-1,61
|Parsan
|29,52
|29,96
|-1,47
|Coca Cola İçecek
|78,50
|79,50
|-1,26
|Netaş Telekomünikasyon
|21,68
|21,92
|-1,09
|Esenboğa Elektrik
|31,66
|32,00
|-1,06
|Odaş Elektrik
|2,15
|2,17
|-0,92
|Sabancı Holding
|9,04
|9,12
|-0,88
|Turkcell
|15,97
|16,10
|-0,81
|Hektaş
|9,30
|9,37
|-0,75
|Bim Mağazalar
|62,55
|62,95
|-0,64
|İpek Doğal Enerji
|13,58
|13,66
|-0,59
|GSD Holding
|1,94
|1,95
|-0,51
|Zorlu Enerji
|2,10
|2,11
|-0,47
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,60
|29,74
|-0,47
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,20
|2,21
|-0,45
|Anadolu Efes
|23,00
|23,08
|-0,35
|Otokar
|305,80
|306,50
|-0,23
|Akbank
|5,26
|5,27
|-0,19
|Koza Madencilik
|15,90
|15,92
|-0,13
|Enerjisa Enerji
|10,94
|10,95
|-0,09