BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.HAKKINDA



2007 yılında kurulan, Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte Torunlar Enerji bünyesinde ülkemizin ilk ve en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 2037 yılına kadar geçerli olan dağıtım lisansı ile ülkemiz toplam nüfusunun %11'ine doğal gaz dağıtımı gerçekleştiriyor.



Ankara'da 1.9 milyon aboneyi, kaliteli, güvenli, konforlu ve kesintisiz doğal gaz ile buluşturan Başkentgaz, abone memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla hizmet veriyor. Özelleştirme ile birlikte devraldığı 9.500 km doğal gaz dağıtım hattını, 2020 yıl sonu itibarıyla 13.000 km'ye ulaştıran Başkentgaz, 2021 yıl sonuna kadar lisans bölgesinde 5 ilçeye daha doğal gaz hizmeti götürerek dağıtım hattını 13.800 km'ye çıkarmayı hedefliyor.



Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.; doğal gaz dağıtım ve pazarlama sektöründe, teknoloji ve bilişim alanında yaşanan değişimleri; yakından takip ederek uzman kadrosu ile şebeke geliştirme, alt yapı bakım onarım, izleme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanıyor.