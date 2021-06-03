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    • Ekonomi
    • 03.06.2021 11:09
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    • 03.06.2021 11:09
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    eşit mi oransal mı? , ? Hisse kodu…

    Yatırımcılar tarafından eşit mi oransal mı? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. 2021 yılı Semaye Kurulu Piyasası’na (SPK) başvuran şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor ve binlerce kişi gelişmeleri yakındna takip ediyor. Peki , ? Hisse kodu, fiyatı nedir? SPK halka arz onayını alan Başkent Gaz ile ilgili merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Başkent Gaz halka arz eşit mi oransal mı?

    Başkent Gaz halka arz eşit mi oransal mı? Başkent Gaz halka arz ne zaman, hangi bankalar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Başkentgaz 700 milyon liralık sermayesinin %25'ini halka açmak amacıyla Semaye Kurulu Piyasası'na (SPK) başvuran şirketler arasında yer aldı. Başkent Gaz halka arz onayının ardından yatırımcılar Borsa'da ne zaman işlem göreceğini merak eder oldu. İşte detaylar…

    BAŞKENTGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Başkentgaz, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanıyor. SPK onayının ardından 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde hisse başına 9.72 TL fiyatla talep toplayacak olan Başkentgaz, doğal gaz dağıtım sektörünün de ilk halka arzını gerçekleştirmiş olacak.

    HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

    Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji'ye ait 175 milyon TL'lik nominal değerli paylar oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak.

    BAŞKENTGAZ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE KODU...

    Ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Başkentgaz'ın halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Başkentgaz, "BASGZ" işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar'da işlem görecek.

    Halka açılacak hisselerinin yüzde 40'ı Torunlar Grubu ve çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz edilecek payların yüzde 36'sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 18'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 6'sı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz, halka arz sonrası 510 milyon TL'yi de fiyat istikrarı için tahsis edecek. Bu rakam son yıllardaki halka arzlarda fiyat istikrarı için ayrılan en yüksek tutar.

    Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemiyle arz edileceği belirtildi.

        BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.HAKKINDA

        2007 yılında kurulan, Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte Torunlar Enerji bünyesinde ülkemizin ilk ve en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 2037 yılına kadar geçerli olan dağıtım lisansı ile ülkemiz toplam nüfusunun %11'ine doğal gaz dağıtımı gerçekleştiriyor.

        Ankara'da 1.9 milyon aboneyi, kaliteli, güvenli, konforlu ve kesintisiz doğal gaz ile buluşturan Başkentgaz, abone memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla hizmet veriyor. Özelleştirme ile birlikte devraldığı 9.500 km doğal gaz dağıtım hattını, 2020 yıl sonu itibarıyla 13.000 km'ye ulaştıran Başkentgaz, 2021 yıl sonuna kadar lisans bölgesinde 5 ilçeye daha doğal gaz hizmeti götürerek dağıtım hattını 13.800 km'ye çıkarmayı hedefliyor.

        Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.; doğal gaz dağıtım ve pazarlama sektöründe, teknoloji ve bilişim alanında yaşanan değişimleri; yakından takip ederek uzman kadrosu ile şebeke geliştirme, alt yapı bakım onarım, izleme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanıyor.
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        Haberler Ekonomi Başkent Gaz halka arz eşit mi oransal mı? Başkent Gaz halka arz ne zaman, hangi bankalar? Hisse kodu…