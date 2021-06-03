Başkent Gaz halka arz eşit mi oransal mı? Başkent Gaz halka arz ne zaman, hangi bankalar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Başkentgaz 700 milyon liralık sermayesinin %25'ini halka açmak amacıyla Semaye Kurulu Piyasası'na (SPK) başvuran şirketler arasında yer aldı. Başkent Gaz halka arz onayının ardından yatırımcılar Borsa'da ne zaman işlem göreceğini merak eder oldu. İşte detaylar…
BAŞKENTGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Başkentgaz, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanıyor. SPK onayının ardından 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde hisse başına 9.72 TL fiyatla talep toplayacak olan Başkentgaz, doğal gaz dağıtım sektörünün de ilk halka arzını gerçekleştirmiş olacak.
HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?
Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji'ye ait 175 milyon TL'lik nominal değerli paylar oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak.
BAŞKENTGAZ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE KODU...
Ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Başkentgaz'ın halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Başkentgaz, "BASGZ" işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Halka açılacak hisselerinin yüzde 40'ı Torunlar Grubu ve çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz edilecek payların yüzde 36'sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 18'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 6'sı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz, halka arz sonrası 510 milyon TL'yi de fiyat istikrarı için tahsis edecek. Bu rakam son yıllardaki halka arzlarda fiyat istikrarı için ayrılan en yüksek tutar.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz'ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemiyle arz edileceği belirtildi.