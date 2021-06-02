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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 12:01
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    • 02.06.2021 12:10
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    Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı: Geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artış!

    Son dakika haberi... Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Ticaret Bakanı , " Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaştık." dedi.

    Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı

    Piyasaların merakla beklediği mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı. konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı , " Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaştık." dedi.




    13,5 MİLYAR TL DÜZEYİNİ AŞTI
    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayın ayında Türk lirasıyla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk lira ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13,5 milyar TL düzeyini aşmış bulunmakta." ifadelerini kullandı.

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