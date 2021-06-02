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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 11:30
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    • 02.06.2021 11:30
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    halka arz ne zaman, SPK'dan onay aldı mı? , ?

    Gündemde binlerce kişi halka arz ne zaman, ? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. 4 Kasım 1954 günü işletmeye açılan ve Türkiye'nin ilk özel şeker fabrikası olma özelliğini taşıyan , Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusu yaptı. Ekonomi gündemini yakından takip edenler , ? Sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. Peki SPK’dan onay aldı mı? İşte Kütahya Şeker halka arz ile ilgili merak edilenler…

    Kütahya Şeker halka arz sonuçları açıklandı mı?

    Türkiye'nin ilk özel şeker fabrikası Kütahya Şeker SPK'ya halka arz başvurusu yaptı. Gündemi takip eden yatırımcılar Kütahya Şeker halka arz hisse kodu, eşit mi oransal mı? Sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. Peki SPK'dan onay aldı mı? İşte Kütahya Şeker halka arz ile ilgili merak edilenler…

    KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

    Taslak izahnamade yapılan açıklamada halka arz satış, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak bellirlendiği açıklandı. Halka arz tüm banka ve aracı kurumlardan gerçekleştirilebilecek.

    KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Yöntem olarak yurtiçi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılması planlanıyor.

    Şirket payları henüz Borsa İstanbul'da işlem görmemektedir.

    Borsada işlem görmesi için BİAŞ'tan gerekli onaylamalarının yapılması gerekmektedir.

        Aracı kurum hangisi?

        Taslak izahnamade yapılan açıklamada halka arz satış, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak bellirlendiği açıklandı.

        KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI HAKKINDA

        Kütahya Şeker Fabrikası 04.03.1953 tarihinde 8.000.000 TL sermaye ile 7.500 dekar üzerine 3830 m² kapalı alana kurulmuştur. Makine ve tesisleri Alman firmaları tarafından temin edilmiş, inşaat ve montajı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. teknik elemanları ve işçileri tarafından tamamlanmıştır.

        4 Kasım 1954 günü işletmeye açılmıştır. Kuruluş kapasitesi 800 ton/gün olan fabrikamız 1973 yılında revize edilerek kapasitesi 1.800 ton/gün'e çıkarılmıştır.

        233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında KHK.'nin 22. Maddesine istinaden, Yüksek Planlama Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 93 / T-5 sayılı kararı ile Şirketimiz, Türk Şeker'in Bağlı Ortaklığı haline getirilmesi uygun görüldüğünden; yeniden düzenlenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı; Yönetim Kurulunun 19.11.1993 gün ve 1993 / 18 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.11.1993 gün ve 28.400 sayılı yazıları ile izin verilerek, 20.12.1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
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        Haberler Ekonomi Kütahya Şeker halka arz ne zaman, SPK'dan onay aldı mı? Kütahya Şeker halka arz hisse kodu, eşit mi oransal mı?