Türkiye'nin ilk özel şeker fabrikası Kütahya Şeker SPK'ya halka arz başvurusu yaptı. Gündemi takip eden yatırımcılar Kütahya Şeker halka arz hisse kodu, eşit mi oransal mı? Sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. Peki SPK'dan onay aldı mı? İşte Kütahya Şeker halka arz ile ilgili merak edilenler…
KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?
Taslak izahnamade yapılan açıklamada halka arz satış, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak bellirlendiği açıklandı. Halka arz tüm banka ve aracı kurumlardan gerçekleştirilebilecek.
KÜTAHYA ŞEKER HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Yöntem olarak yurtiçi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılması planlanıyor.
Şirket payları henüz Borsa İstanbul'da işlem görmemektedir.
Borsada işlem görmesi için BİAŞ'tan gerekli onaylamalarının yapılması gerekmektedir.