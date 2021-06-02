Haziran ayının gelmesiyle birlikte bir önceki ayı enflasyon oranları merakla bekleniyor. TÜİK tarafından bu hafta açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Rakamlar için geri sayım devam ederken Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE Haziran kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranları, 3 Haziran Perşembe günü sabah saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın 5. verisi de belli olacak.

İşte enflasyon beklentisi;