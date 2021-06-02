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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 13:38
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    • 02.06.2021 13:38
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    Mayıs ayı ? 2021 TEFE TÜFE Haziran ne kadar oldu?

    Mayıs için geri sayım sürerken gözler TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan ve pek çok konuda belirleyici olan enflasyon oranları bekleniyor. İlk 6 aylık veri sonrası yılın ikinci yarısında alacak zam oranları belli olacak emekli ve memurlar 2021'in 5. verisini heyecanla bekliyor. Peki, Mayıs ayı ? 2021 TEFE TÜFE Haziran ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Haziran ayının gelmesiyle birlikte bir önceki ayı enflasyon oranları merakla bekleniyor. TÜİK tarafından bu hafta açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Rakamlar için geri sayım devam ederken Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE Haziran kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mayıs ayı enflasyon oranları, 3 Haziran Perşembe günü sabah saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın 5. verisi de belli olacak.

    İşte enflasyon beklentisi;

    MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

        NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.

        TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.

            HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

            Haziran ayı kira artış oranı yarın açıklanacak oranlar neticesinde belli olacak.

            MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

            TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
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            Haberler Ekonomi Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE Haziran kira artış oranı ne kadar oldu?