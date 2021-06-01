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    • Ekonomi
    • 01.06.2021 15:31
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    • 01.06.2021 15:31
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    Yeni genelgeyle hızlıca değişti: Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri!

    1 Haziran'dan itibaren yeni kademeli normalleşme adımlarının atılmasıyla marketlerin çalışma saatleri merak edilen konular arasında yer aldı. tarafından yayınlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesiyle merak edilen soruların cevabı netliğe kavuştu. Yayınlanan genelge kapsamında marketlerle ilgili detaylı bilgiye yer verildi. Peki, ? !

    takvim.com.tr
    1 Haziran BİM-A101-ŞOK market çalışma saatleri!

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeniden market çalışma saatleri değişti. 31 Mayıs Kabine Toplantısı gerçekleşti ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesiyle merak edilen soruların cevabı netliğe kavuştu. Yayınlanan genelge kapsamında marketlerle ilgili detaylı bilgiye yer verildi. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık? Hafta sonu market açılış ve kapanış saatleri ne oldu? 1 Haziran BİM-A101-ŞOK market çalışma saatleri!

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesiyle merak edilen soruların cevabı netliğe kavuştu. Yayınlanan genelge kapsamında marketlerle ilgili detaylı bilgiye yer verildi. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık? Hafta sonu market açılış ve kapanış saatleri ne oldu? 1 Haziran BİM-A101-ŞOK market çalışma saatleri!

    Covid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında ülke genelinde; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;

        1 HAZİRAN MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.



        1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

        Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
        Kademeli normalleşme döneminde hafta içi market çalışma saatleri 21.00-20.00 şeklindeydi. Haziran ayı normalleşme takvimine göre yeni çalışma saatlerinin güncelleneceği düşülüyor.
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        Haberler Ekonomi Yeni genelgeyle hızlıca değişti: Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri!