Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeniden market çalışma saatleri değişti. 31 Mayıs Kabine Toplantısı gerçekleşti ve sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesiyle merak edilen soruların cevabı netliğe kavuştu. Yayınlanan genelge kapsamında marketlerle ilgili detaylı bilgiye yer verildi. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık? Hafta sonu market açılış ve kapanış saatleri ne oldu? 1 Haziran BİM-A101-ŞOK market çalışma saatleri!
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesiyle merak edilen soruların cevabı netliğe kavuştu. Yayınlanan genelge kapsamında marketlerle ilgili detaylı bilgiye yer verildi. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık? Hafta sonu market açılış ve kapanış saatleri ne oldu? 1 Haziran BİM-A101-ŞOK market çalışma saatleri!
Covid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında ülke genelinde; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;