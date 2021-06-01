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    • Ekonomi
    • 01.06.2021 14:56
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    • 01.06.2021 14:56
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    1 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,90 oranında 30,50'den yükselerek işlem gördü. 1 Haziran 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    1 Haziran Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Esenboğa Elektrik 30,50 28,80 5,90
    Çemaş Döküm 1,28 1,22 4,92
    Netaş Telekomünikasyon 21,56 20,84 3,45
    Akiş GMYO 1,97 1,91 3,14
    Kordsa Teknik Tekstil 22,92 22,30 2,78
    Karsan Otomotiv 4,67 4,55 2,64
    Aksa Enerji 13,18 12,90 2,17
    Sabancı Holding 9,04 8,86 2,03
    Yapı ve Kredi Bankası 2,19 2,15 1,86
    Şekerbank 1,12 1,10 1,82
    Alkim Kimya 15,87 15,62 1,60
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,35 1,33 1,50
    Kartonsan 58,00 57,15 1,49
    ASELSAN 15,12 14,90 1,48
    Ege Endüstri 1.254,60 1.237,40 1,39
    Tekfen Holding 15,26 15,08 1,19
    İş Bankası (C) 5,15 5,09 1,18
    Akbank 5,26 5,20 1,15
    Vakıflar Bankası 3,57 3,53 1,13
    Garanti Bankası 8,08 7,99 1,13

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Odaş Elektrik 2,11 2,31 -8,66
    İhlas Gayrimenkul 1,07 1,10 -2,73
    Net Holding 5,23 5,37 -2,61
    Bursa Çimento 3,84 3,92 -2,04
    Pegasus 81,70 83,15 -1,74
    TAV Havalimanları 23,58 23,98 -1,67
    Verusa Holding 55,00 55,90 -1,61
    Mavi Giyim 49,70 50,50 -1,58
    Halk GMYO 2,95 3,00 -1,52
    Çimsa 23,16 23,50 -1,45
    Fenerbahçe Futbol 33,42 33,90 -1,42
    Coca Cola İçecek 78,45 79,40 -1,20
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,53 16,72 -1,14
    Türk Hava Yolları 13,17 13,32 -1,13
    Yataş 15,62 15,78 -1,01
    Borusan Mannesmann 28,30 28,58 -0,98
    Oyak Çimento 7,21 7,28 -0,96
    Parsan 28,82 29,08 -0,89
    Türk Traktör 184,00 185,60 -0,86
    Konya Çimento 879,80 887,40 -0,86

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    Haberler Ekonomi 1 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?