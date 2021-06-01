1 Haziran Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|30,50
|28,80
|5,90
|Çemaş Döküm
|1,28
|1,22
|4,92
|Netaş Telekomünikasyon
|21,56
|20,84
|3,45
|Akiş GMYO
|1,97
|1,91
|3,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,92
|22,30
|2,78
|Karsan Otomotiv
|4,67
|4,55
|2,64
|Aksa Enerji
|13,18
|12,90
|2,17
|Sabancı Holding
|9,04
|8,86
|2,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,19
|2,15
|1,86
|Şekerbank
|1,12
|1,10
|1,82
|Alkim Kimya
|15,87
|15,62
|1,60
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,35
|1,33
|1,50
|Kartonsan
|58,00
|57,15
|1,49
|ASELSAN
|15,12
|14,90
|1,48
|Ege Endüstri
|1.254,60
|1.237,40
|1,39
|Tekfen Holding
|15,26
|15,08
|1,19
|İş Bankası (C)
|5,15
|5,09
|1,18
|Akbank
|5,26
|5,20
|1,15
|Vakıflar Bankası
|3,57
|3,53
|1,13
|Garanti Bankası
|8,08
|7,99
|1,13
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,31
|-8,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,10
|-2,73
|Net Holding
|5,23
|5,37
|-2,61
|Bursa Çimento
|3,84
|3,92
|-2,04
|Pegasus
|81,70
|83,15
|-1,74
|TAV Havalimanları
|23,58
|23,98
|-1,67
|Verusa Holding
|55,00
|55,90
|-1,61
|Mavi Giyim
|49,70
|50,50
|-1,58
|Halk GMYO
|2,95
|3,00
|-1,52
|Çimsa
|23,16
|23,50
|-1,45
|Fenerbahçe Futbol
|33,42
|33,90
|-1,42
|Coca Cola İçecek
|78,45
|79,40
|-1,20
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,53
|16,72
|-1,14
|Türk Hava Yolları
|13,17
|13,32
|-1,13
|Yataş
|15,62
|15,78
|-1,01
|Borusan Mannesmann
|28,30
|28,58
|-0,98
|Oyak Çimento
|7,21
|7,28
|-0,96
|Parsan
|28,82
|29,08
|-0,89
|Türk Traktör
|184,00
|185,60
|-0,86
|Konya Çimento
|879,80
|887,40
|-0,86