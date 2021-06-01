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    • 02.06.2021 06:00
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    'ndan müzik emekçilerine 3 bin TL'lik destek

    'ndan müzik emekçilerine pandemi desteği... Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi.

    AA
    Müzik emekçilerine 3 bin TL'lik destek

    'ndan müzik emekçilerine pandemi desteği...

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu.

    Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.

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